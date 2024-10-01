快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大甲殯儀館搭棚場地重整 今天起開放申請使用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為疏解治喪民眾告別場所需求，台中大甲殯儀館搭棚場地重整優化，今天起開放申請使用。圖／台中市民政局提供
為疏解治喪民眾告別場所需求，台中大甲殯儀館搭棚場地重整優化，今天起開放申請使用。圖／台中市民政局提供

台中市大甲殯儀館設有景德廳、懷恩堂及小靈堂23間等設施，提供治喪民眾辦理法會及告別式，因地方使用頻繁，逢旺日有時未能全面滿足家屬治喪需求，台中市府投入330萬元，做大甲殯儀館搭棚場地重整優化，打造舒適的奠祭場地及平坦的運棺步道。

台中市民政局長吳世瑋表示，此次整地面積近975平方公尺，全新搭棚場地可同時舉辦4場告別式，替代禮廳治喪功能，今天起開放治喪民眾申請使用，全力提升殯葬服務品質。

吳世瑋指出，大甲殯儀館為全市唯一「一站式生命服務」的治喪環境，因應民眾多元治喪需求日漸增加，既有禮廳遇旺日偶有不敷使用情形，市府為疏解治喪民眾告別場所需求，在園區內停車場旁規劃搭棚場地。

因位處山坡地，地形傾斜不平，今年5月中旬啟動整地工程，同步修整靈堂至火化場的運棺通道，改善顛簸問題；工程已於8月底完工，打造更舒適、便捷的殯葬環境，今天起開放治喪民眾申請使用，圓滿亡者奠祭儀式。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，殯葬文化持續變革中，現行喪家辦理告別式，多選擇在殯儀館舉行，生管處持續完善各項殯葬設施，紓解民眾治喪需求。全新搭棚場地啟用後，可同時舉辦4場告別式，每場地可搭設棚架範圍為長、寬各40呎，每棚面寬15呎，最多可搭設2個棚架(15呎x2個)及1個歐式帳(10呎)，牌樓形式並以ㄇ字型呈現；使用期間則為晚上10時至隔天上午8時，不得使用擴音設施，且日間不得超過75分貝、晚間不得超過60分貝，違反者，可依規處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

生管處說明，大甲殯儀館搭棚場地已對外開放申請使用，依台中市公立殯葬設施使用收費標準，場地收費為每次1500元，包括搭棚使用費及清潔費，另冷氣需自備；民眾如有治喪使用需求，可至大甲殯儀館服務中心櫃檯臨櫃洽辦，搭棚場地使用情形可至生管處官網查詢。

台中市 告別式 殯儀館

延伸閱讀

盧秀燕動用第二預備金2500萬 改善5行政區巷弄道路

國道橋下建活動中心 台中市神洲里活動中心終於開工

這2家「台中之光」 今表揚167宗教團體、26孝行楷模

永康福德祠土地公好幸福 千人捐地捐款產權圓滿過戶

相關新聞

台中大甲殯儀館搭棚場地重整 今天起開放申請使用

台中市大甲殯儀館設有景德廳、懷恩堂及小靈堂23間等設施，提供治喪民眾辦理法會及告別式，因地方使用頻繁，逢旺日有時未能全面...

憂疫苗之亂！校園史上頭一遭2疫苗開打 台中嚴陣以待

公費流感及新冠疫苗今開打，由於是校園史上頭一遭2種疫苗大規模同步開打，台中二中今天上午分區開打，流感疫苗共1667人接種...

東螺溪賞欒花卻有豬屎味 彰化縣府查獲偷排畜牧廢水

目前正值東螺溪欒花季，為避免長期受畜牧廢水汙染的東螺溪，壞了民眾遊興，彰化縣環保局從上月起，針對東螺溪上游36家畜牧場展...

東海女大生被撞死…台中市公車大執法 5天抓35件違規

東海大學林姓女大生在上月22日遭巨業客運施姓司機撞死，市長盧秀燕宣布展開公車大執法，數度到公車易肇事路口視導，台中市警局...

公費流感、新冠疫苗今同步開打 台中92阿公搶頭香

公費流感及新冠疫苗今天同步開打，衛福部台中醫院疫苗接種專區一早就有民眾排隊等待接種。依衛福部建議，今年的公費流感及新冠疫...

南投房屋稅條例草案 議會退回

南投縣縣務會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，送議會審議，議員們擔心，修法後恐影響縣內多屋族，昨退回提案，建議縣府參考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。