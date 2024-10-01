憂疫苗之亂！校園史上頭一遭2疫苗開打 台中嚴陣以待

公費流感及新冠疫苗今開打，由於是校園史上頭一遭2種疫苗大規模同步開打，台中二中今天上午分區開打，流感疫苗共1667人接種，約占70%、新冠疫苗共565人接種，約占23%。部分學生表示，擔心新冠副作用大，但今天聽了醫師講解後，決定改天再到診所打；承辦的家昌耳鼻喉科診所院長黃家昌說明，學生接種踴躍，施打流暢，目前打後僅有零星接種處輕微不適，休息一、二天就緩解。

依衛福部建議，採「左流（流感）右新（新冠）」施打，由於是校園接種首度出現一次打2種疫苗，台中市有不少學校、家長擔心大量接種會「亂套」、加上一次打二劑，恐副作用大，要求分開打，有的學校採分區或分二條打線接種，也有的流感疫苗一天、新冠疫苗一天分二天接種，衛生局表示，尊重。

台中市衛生局說明，台中市約有32萬多人，統計至9月30日，已有19萬8746人填寫流感疫苗意願書，其中約14.8萬人同意接種，約占74.2%；另11萬4936人填寫新冠疫苗意願書，其中約3.1萬人同意接種，約占 26.3%。

承辦的台中家昌耳鼻喉科診所院長黃家昌說，這是校園接種首度出現一次打2種疫苗，分區打的目的是希望疫苗能正確打在學生身上，這樣秩序好，比較準確。今天打後僅出現零星輕微不適，接種處有一點紅腫痛，多休息一、二天緩解，接種的學生會詢問施打的疫苗廠牌，今天流感疫苗是賽諾菲、新冠疫苗是莫德納。

衛生局長曾梓展說明，今年是近三年最多重症與死亡最多的一年，全國因流感重症死亡逾368人，台中有34人，其中不乏青壯人口，因此二劑都打是正確的，過去校園流感疫苗接種率逾七成，今年目標是八成。現在新冠病毒突變，因此一年也要打一劑新冠疫苗，降低重症和住院風險。

醫界推估，因流感施打多年，且罹流感症狀明顯，校園接種率可望達八、九成，相對新冠疫苗為莫德納JN.1疫苗，罹新冠多數症狀不明顯，加上很多家長擔心JN.1疫苗是新疫苗、mRNA疫苗副作用大，也有的擔心一次打2種，孩子恐難負荷等，預估打率很低，