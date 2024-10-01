東螺溪賞欒花卻有豬屎味 彰化縣府查獲偷排畜牧廢水

目前正值東螺溪欒花季，為避免長期受畜牧廢水汙染的東螺溪，壞了民眾遊興，彰化縣環保局從上月起，針對東螺溪上游36家畜牧場展開專案稽查，在埤頭鄉查獲1家畜牧場偷排廢水，環保局將依水汙染防治法裁罰86萬元，畜牧場還須花費上百萬元設置監控設備。

彰化縣是全台第3養豬大縣，彰化縣環保局指出，全縣列管畜牧場556家，位於東螺溪區域便有108家，占比約2成數量，部分畜牧場又違法排放廢水，導致總排放總量超出東螺溪水體涵容能力，造成水質不佳。

東螺溪也是彰化縣重要的生態資源，擁有豐富的生物多樣性和美麗的自然景觀，尤其目前正值欒樹花季，呈現出金黃色花朵綻放的美麗景象，吸引了許多遊客前來觀賞，但畜牧業長期排放畜牧廢水，影響東螺溪水質，遊客若掩鼻賞花，往往壞了遊興。

為減少畜牧廢水對環境的影響，環保局表示，除針對畜牧業定期巡查，並在東螺溪建置水質關鍵測站及放置移動式可遠端監控的水質感測器，24小時監控水質變化，到今年9月為止，已查獲43家違反水汙染防治法相關規定，已開立裁處，金額達443萬餘元。此次在埤頭鄉查獲以繞流方式偷排廢水的畜牧場，預估將裁罰86萬元，依規定還須花費上百萬元的設置水質監控設備。

環保局表示，歷年投入大量查核及輔導量能在東螺溪流域，違法排放廢水的畜牧業已有明顯減少，呼籲所有列管業者遵循相關環保法規，一旦被查獲偷排，將依水汙染防治法嚴懲，最高可處2000萬元，民眾如有發現污染情事，請速撥打環保局24小時報案專線0800-066666或（04）7118972、7115762，共同守護河川水質。