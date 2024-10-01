公費流感、新冠疫苗今同步開打 台中92阿公搶頭香

公費流感及新冠疫苗今天同步開打，衛福部台中醫院疫苗接種專區一早就有民眾排隊等待接種。依衛福部建議，今年的公費流感及新冠疫苗採「左流（流感）右新（新冠）」施打，30分鐘內有21人接種，其中6成以上打2劑，台中醫院院長黃元德帶頭開打，直說「一次打2劑，很OK」。92歲廖姓阿公也和88歲妻子一起來搶頭香打疫苗。

廖姓阿公表示，他和妻子今天一起來打疫苗，自己身體還算硬朗，打疫苗他都打頭陣，這次他也是二支一起打；妻子因身體較為虛弱，僅選擇打流感疫苗。

黃元德今天上午8時30分帶頭接種，他說，他今天同時打2支針，超過30分鐘沒有感覺，他新冠已打6支，因配合病毒變異，這次再打JN.1疫苗。

黃元德說明，為了提供符合公費疫苗施打條件民眾接種疫苗，台中醫院特別在院內長照大樓地下一樓第八會議室設置疫苗接種專區，提供8場「左流右新雙疫苗接種」服務，另在院外也提供14場疫苗接種服場次，希望及時提供疫苗接種服務，讓民眾都能擁有防護力，對抗不斷變種的病毒，健康過秋冬。

台中醫院感染科主任陳宗家說，每年10月入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期；根據疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感疫情高峰期分別在每年12月至隔年3月，以及7月至8月暑假兩大區間。