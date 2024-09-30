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牛排吃完才見牠從罐中爬出 台中食安處將稽查 可處6萬元以上罰鍰
台中市北屯區一家牛排館，有用餐民眾發現胡椒罐裡竟然跑出蟑螂，而且還不只一隻，隔天和女友都拉肚子，店家衛生堪憂。台中市食品藥物安全處晚間說， 中市食安處將稽查究辦。
業者今對此表示，每周都有固定消毒，收攤後也都還會清潔，不清楚怎麼會有蟑螂跑進胡椒罐，對消費者覺得抱歉。
這名消費者在臉書爆料公社官方專屬粉專上說，他吃牛排吃完，濃湯喝了兩碗，「這玩意（蟑螂）」才從調味瓶口跑出來。有臉友打趣說「你要喝，牠也要吃呀！那是求生的本能」，PO文者回應說「太明目張膽了」。
食安處說，依據食品良好衛生規範準則規定，餐飲場所應實施有效的病媒防治措施，避免發現有病媒或其出沒痕跡。針對民眾反映於牛排店發現病媒，此案食安處已錄案將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
另食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將盡速依規辦理。
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