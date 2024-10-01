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異地舉辦風機說明會 大城鄉民怒嗆不算數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉山腳村民抗議設置陸域風機。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉山腳村民抗議設置陸域風機。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉山腳村數十名村民，昨抗議設置8支陸域風機，鄉民代表蔡新徵說，「上級」卻說明大城沿岸將新設13支風機，且去年2月已在彰化區漁會大城辦事處開過說明會。他說，沿岸居民都反對設置陸域風機，沒在各村辦說明會，不算數。

彰化縣西南角鄉鎮被規畫設光電專區及陸域風機，地方表達強烈不滿，芳苑鄉今年8月兩千人反光電；大城鄉濁水溪北岸沿岸村庄陸續接獲設風機訊息，從5支、8支到13支，村民跳腳。

山腳村民昨上午8點前就趕往預定地要阻擋施工，但現場只見挖土機、路面切割線，不見廠商。蔡姓村民抱怨，風機高大，風扇像三把利劍整天轉動，對村民構成很大精神威脅，農民地耕種也沒安全感。

鄉代蔡新徵表示，陸域風機有低頻噪音、旋轉眩光眩影、破壞農業區完整性的缺點，影響居民生活品質及漁牧養殖。「上級來電」說明，大城鄉沿岸將設13支陸域風機，且去年2月已完成法定程序。

蔡新徵說，風機距民宅最近約200公尺，廠商開說明會沒到山腳、台西等沿岸村辦公室或社區活動中心，在地人不知道，說明會不算數。縣議員張國棟也說沒接到說明會通知，要求縣府查明。

縣政府經濟暨綠能發展處說，這家風電廠商2022年2月至11月，陸續取得經濟部核發籌設許可，2023年2月16日在彰化區漁會大城辦事處開施工前地方說明會，另4座風機今年8月19日取得經濟部許可證。縣府仍要求廠商與地方做好溝通再施工。

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