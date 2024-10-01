南投房屋稅條例草案 議會退回

南投縣縣務會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，送議會審議，議員們擔心，修法後恐影響縣內多屋族，昨退回提案，建議縣府參考其他縣市，並向縣民充分說明後再送審。縣府表示，將加強宣導如實申報，提醒未設籍2萬戶登記戶籍。

縣府指出，囤房稅2.0採全國歸戶，將房屋稅跟戶籍連結，盼多屋族釋出未居住的房子，使房價更合理。稅務局依照中央稅率基準，修訂自治條例後送議會審議，如通過後即報中央備查後實施。

「南投縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案依財政部訂定基準，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶，且供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下，稅率由現行1.2%降為1%，若房屋無人設籍，明年恐被課2.6%至4.8%重稅。

縣議會臨時會昨審議，第二審查會退回提案，決議指出為求審慎周延，縣府應參考其他縣市內容後再送審；議長何勝豐說，多屋族徵收較高稅額，雖有必要但縣府須向縣民充分宣導，讓民眾了解以降低民怨。

縣府表示，今年房屋稅開徵約15.3萬戶，其中自用住家11.6萬戶，針對自住未設籍的2萬多戶，近期已掛號寄出輔導通知書，提醒期限前須設籍；另規畫在世界茶業博覽會等大型活動，加強宣導房屋稅政策。

稅務局表示，將輔導民眾如實申報登記戶籍，多屋族若出租、營業等合理利用，可課徵不同的差別稅率；若為節稅，透過直系親屬登記戶籍，有農保、漁保等就須特別注意，以免遷出戶籍而喪失資格，影響津貼或補助，得不償失。