快訊

鐵公路異動懶人包！台鐵1日午前南北迴線停駛 5公路封閉

聽新聞
0:00 / 0:00

台中首家市立綜合長照機構 揭牌

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市立仁愛綜合長照機構內部裝潢美輪美奐。記者黃寅／攝影
台中市立仁愛綜合長照機構內部裝潢美輪美奐。記者黃寅／攝影

台中市65歲以上人逾16%、46萬多人，邁入超高齡社會，長照需求日增，市府衛生局將「仁愛之家」擴充為「仁愛園區」昨揭牌。慈濟醫療體系取得第一家市立綜合長照機構經營權20年。衛生局表示，到2028年共可提供長照800床。

衛生局長曾梓展說，仁愛園區新建多功能大樓移撥衛生局，辦理第一家市立綜合長照機構ROT案，提供住宿200床、失智失能混合日間照顧60人。ROT是由民間機構修建政府建設，營運期屆滿後，權歸還政府，工程總經費5億餘元。

市長盧秀燕說，仁愛之家以「安養」為目的，衛生局將原來的仁愛之家擴大為仁愛園區，市府團隊從規劃會議、各局處會勘，廣納各方專家意見，辦理工作坊、啟動促參案、辦理公聽會與說明會，開甄審會，產生最優申請人。 期待長輩能「在地老化、在地終養」

仁愛園區原本是以安養無依的獨居老人為主，市府考量占地大，進而從安養、關懷據點、日照、養護到失智與長照，提供連續性照顧服務。長照機構內設多樣設施，公設有懷舊區、日照中心、高齡友善商店、輔具中心、門診、中醫養生館、美髮院。二樓住房區，設禪風浴室、戶外休憩區、失智專區住房等。慈濟基金會副總執行長林碧玉說，一定提供百分之百最佳的服務。

曾梓展說，台中市仁愛園區增加200床的長照床位，老人復健醫院明年改建完成，可提供300張床位，2028年亞洲大學附設醫院在豐原也有200張床位，能提供重度失能者更好的服務。市府將持續盤點公有土地及增加住宿式機構。

失智 衛生局 長照

延伸閱讀

總預算案遭退回惹議 徐巧芯：明年社福長照不受影響

台中首家市立綜合長照機構揭牌 慈濟允提供百分之百最佳的服務

影／因應超高齡社會 衛福部：長照3.0要打造一體式的服務

亞洲唯一！紅牛車隊台中展演 貼心設3處哺乳室

相關新聞

異地舉辦風機說明會 大城鄉民怒嗆不算數

彰化縣大城鄉山腳村數十名村民，昨抗議設置8支陸域風機，鄉民代表蔡新徵說，「上級」卻說明大城沿岸將新設13支風機，且去年2...

台中首家市立綜合長照機構 揭牌

台中市65歲以上人逾16%、46萬多人，邁入超高齡社會，長照需求日增，市府衛生局將「仁愛之家」擴充為「仁愛園區」昨揭牌。...

南投房屋稅條例草案 議會退回

南投縣縣務會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，送議會審議，議員們擔心，修法後恐影響縣內多屋族，昨退回提案，建議縣府參考...

牛排吃完才見牠從罐中爬出 台中食安處將稽查 可處6萬元以上罰鍰

台中市北屯區一家牛排館，有用餐民眾發現胡椒罐裡竟然跑出蟑螂，而且還不只一隻，隔天和女友都拉肚子，店家衛生堪憂。台中市食品...

鹿港水龍頭的故鄉嚴防水災 颱風前架起擋水板

山陀兒颱風逼近，彰化縣鹿港鎮頂番婆水五金產業聚落因7月凱米颱風帶來豪雨而重創，這次業界不敢掉以輕心，今天紛紛架起鐵板、堆...

「告五人」南投開唱！經典民歌、尬電之夜表演 嗨翻茶博會

南投世界茶業博覽會將於10月5日至13日在中興新村登場，今年表演活動大升級，除了延續經典「民歌之夜」，由歌后辛曉琪、潘越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。