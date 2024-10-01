台中首家市立綜合長照機構 揭牌

台中市65歲以上人逾16%、46萬多人，邁入超高齡社會，長照需求日增，市府衛生局將「仁愛之家」擴充為「仁愛園區」昨揭牌。慈濟醫療體系取得第一家市立綜合長照機構經營權20年。衛生局表示，到2028年共可提供長照800床。

衛生局長曾梓展說，仁愛園區新建多功能大樓移撥衛生局，辦理第一家市立綜合長照機構ROT案，提供住宿200床、失智失能混合日間照顧60人。ROT是由民間機構修建政府建設，營運期屆滿後，權歸還政府，工程總經費5億餘元。

市長盧秀燕說，仁愛之家以「安養」為目的，衛生局將原來的仁愛之家擴大為仁愛園區，市府團隊從規劃會議、各局處會勘，廣納各方專家意見，辦理工作坊、啟動促參案、辦理公聽會與說明會，開甄審會，產生最優申請人。 期待長輩能「在地老化、在地終養」

仁愛園區原本是以安養無依的獨居老人為主，市府考量占地大，進而從安養、關懷據點、日照、養護到失智與長照，提供連續性照顧服務。長照機構內設多樣設施，公設有懷舊區、日照中心、高齡友善商店、輔具中心、門診、中醫養生館、美髮院。二樓住房區，設禪風浴室、戶外休憩區、失智專區住房等。慈濟基金會副總執行長林碧玉說，一定提供百分之百最佳的服務。

曾梓展說，台中市仁愛園區增加200床的長照床位，老人復健醫院明年改建完成，可提供300張床位，2028年亞洲大學附設醫院在豐原也有200張床位，能提供重度失能者更好的服務。市府將持續盤點公有土地及增加住宿式機構。