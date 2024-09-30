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鹿港水龍頭的故鄉嚴防水災 颱風前架起擋水板

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮頂番婆水五金產業聚落的業者先設擋水板防颱。圖／民眾提供
鹿港鎮頂番婆水五金產業聚落的業者先設擋水板防颱。圖／民眾提供

山陀兒颱風逼近，彰化縣鹿港鎮頂番婆水五金產業聚落因7月凱米颱風帶來豪雨而重創，這次業界不敢掉以輕心，今天紛紛架起鐵板、堆起沙包準備擋水，雖先花上1、20萬元，但總比損失數百萬元要好。

今年7月凱米颱風造成鹿港、和美、彰化等許多鄉鎮因瞬間暴雨而淹水，有的地區水深及膝，當時還有人的家瞬間變小游泳池，鹿港頂番婆「水龍頭的故鄉」水五金聚落不少廠區也淹水，造成產品泡湯、設備損害。

此次山陀兒颱風逼近，今天頂番婆水五金業者提早加裝鋁合金擋水板，有人一次架上數個擋水板，或架上貨架把原物料及商品都架高，以防再泡水，防水設施先花上1、20萬元。而鹿港公所也準備了沙包給需要的民眾領取擋水，做好萬全防颱準備。

縣府工務處表示，原要進行的洋仔厝溪2之2標工程因應汛期已先停工，河道內大型施工架已移至河道外，預計停工至10月底，待汛期結束再通知開工，也已通知施工廠商注意河道內雜物清除，預防淹水

鹿港公所也準備了沙包給需要的民眾領取擋水，做好萬全防颱準備。圖／民眾提供
鹿港公所也準備了沙包給需要的民眾領取擋水，做好萬全防颱準備。圖／民眾提供

凱米颱風 淹水 鹿港

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