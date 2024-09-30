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山陀兒颱風影響「彰化風大於雨」 王惠美要求強固鷹架

中央社／ 彰化30日電

颱風山陀兒將登陸台灣，彰縣府下午召開防颱整備會議；縣長王惠美指示，颱風對彰化縣應是風大於雨，要求各建築與施工工地廠商，事先完成鷹架、路樹、及廣告招牌強固工作。

中度颱風山陀兒即將登陸台灣，交通部中央氣象署今天指出，颱風暴風圈已接觸恆春半島、屏東及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，預計此颱風未來強度有稍增強的趨勢。

彰化縣政府下午召開颱風山陀兒防颱整備會議，王惠美在會議中聽取縣府各局處報告，了解防颱整備進度；王惠美指示，氣象署雖預估彰化縣受地型屏障效應，雨勢相對其他地區較小，但風力仍不可小看。

王惠美說，為降低颱風強風所造成影響，請建設處等單位要求建築與施工工地廠商事先完成鷹架及廣告招牌強固工作，並預先規劃鷹架、路樹倒塌及廣告招牌掉落時應變處置作為。

王惠美指出，除防範大風外，也要請彰縣府水利資源處提醒鹿港、大城等沿海6鄉鎮公所加強防災整備，在低窪地區預先完成沙包、消波塊與大型抽水機布建，嚴防颱風造成海水倒灌及局部淹水。

山陀兒颱風 彰化 王惠美

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