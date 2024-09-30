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「告五人」南投開唱！經典民歌、尬電之夜表演 嗨翻茶博會

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為「新一代天團」告五人先在在中華職棒味全與兄弟的例行賽開唱，成員為雲安（右）、犬青（左）、哲謙（中）。圖／本報資料照，記者許正宏攝影
圖為「新一代天團」告五人先在在中華職棒味全與兄弟的例行賽開唱，成員為雲安（右）、犬青（左）、哲謙（中）。圖／本報資料照，記者許正宏攝影

南投世界茶業博覽會將於10月5日至13日在中興新村登場，今年表演活動大升級，除了延續經典「民歌之夜」，由歌后辛曉琪、潘越雲、方季惟等輪番演出，更規畫「尬電之夜」，找來新一代天團告五人、超人氣男團Ozone等，要嗨翻茶博。

縣府指出，為豐富南投茶博會展演內容，吸引各年齡層目光，今年推出「南投如此回甘－一心二夜演唱會」，並移師中興大操場舉辦，在10月11日、12日分別規畫「尬電之夜」、「民歌之夜」2場大型活動，演唱會均從下午5時半開始。

新聞及行政處長蔡明志說，「民歌之夜」是深受縣民喜愛的茶博經典活演唱會，「尬電之夜」則是以年輕人為主演唱會，找來時下最流行、受歡迎的樂團及歌手，像是剛以「又到天黑」拿下金曲獎年度歌曲獎的新一代天團「告五人」。

「尬電之夜」將由告五人壓軸演出，男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青及團長兼鼓手哲謙將到場飆唱，還有今年8月攻蛋成功的「超人氣男團」Ozone原子少年，以及「情歌王子」邱軍、街頭嘻哈樂團「丘與樂」和「火星混蛋」，要嗨翻茶博。

10月12日的｢民歌之夜」則有深受四到六年級生喜愛的歌后辛曉琪、潘越雲、方季惟、王瑞瑜，還有殷正洋、陳偉民、MVP迷霧森林等連番演出，當天加碼氣球藝人免費送氣球活動，說出相關政令宣導口號可獲造型氣球1個，送完為止。

縣府也表示，兩天演唱會活動均結合政令宣導，「全民嘴交通」大聲說出交通安全宣導口號，免費獲得茶博紀念杯1只，每天限量1000個；到茶博打卡上傳FB或IG可獲演唱會「拍拍手」應援道具，每日限量500支，現場還有消防拍貼機。

南投 樂團 演唱會

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