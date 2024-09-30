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颱風山陀兒逼近 南投提醒拍攝農損照片以備救助

中央社／ 南投縣30日電
颱風山陀兒逼近，南投縣農業處提醒農民可自行拍攝災損照片，應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊等，後續若公告救助併申請文件送公所。南投縣長許淑華。圖／本報資料照片
颱風山陀兒逼近，南投縣農業處提醒農民可自行拍攝災損照片，應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊等，後續若公告救助併申請文件送公所。南投縣長許淑華。圖／本報資料照片

颱風山陀兒逼近，南投農業處提醒農民可自行拍攝災損照片，應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊等，後續若公告救助併申請文件送公所。

交通部中央氣象署已發布颱風山陀兒海上陸上颱風警報。南投縣長許淑華今天在縣議會臨時會閉幕式表示，南投縣災害應變中心上午8時2級開設，先前縣內颱風災後復建工程持續施工，請工程人員注意安全，強化安全措施避免造成二次災害，相關緊急防護、疏散措施及停班、停課等訊息，縣府會隨時掌握狀況並發布。

南投縣政府農業處表示，目前正值收穫期蔬菜應儘速採收以減少損失，並請農民團體協助購貯農民增加採收的蔬菜入庫冷藏，災後釋出調節市場需求；生育期中瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材如塑膠網、不織布覆蓋保護，以防植株受風搖動倒伏。

農業處表示，採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應維修並固定；另外，已屆採收期水果如香蕉、番石榴、木瓜、柿等，必要時應儘速採收並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨，災後注意田園清除工作。

農業處指出，後續若有災情，請農民主動向當地公所通報，並依農業天然災害查報作業規定辦理，而公所對於災後需即時採收、復耕的受災作物，應動員人力勘查及拍照取證，並加強宣導農民可自行拍攝災損照片。

農業處表示，災害損失照片應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段、地號等，後續若經公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送當地公所備查，作為災損認定佐證資料。

南投 山陀兒颱風 災損 農業處

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