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提拔泥就是「提拔你」 彰化溪州提拔泥競賽報名八成項目爆滿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、溪州鄉所會等機關、允強實業等公司團體共辦溪州提拔泥系列活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、溪州鄉所會等機關、允強實業等公司團體共辦溪州提拔泥系列活動。記者簡慧珍／攝影

雙十國慶後的周休二日去哪裡玩？彰化縣一年一度「2024溪州提拔泥-樂在泥芭中」來了，今年新增多項遊戲，開放報名都額滿，剩下水田排球賽還有名額，水陸氣墊、兒童劇免費玩及免費看，鄉農會今宣布溪州青農義賣芭樂與紫米冰淇淋，邀請參加活動來做公益。

溪州鄉是濁水溪的重要灌溉區，稻米與蔬果的品質都很好，鄉公所今年獲縣政府補助、國防部軍敦親睦鄰回饋，及允弘實業贊助兒童劇團表演經費，加上溪州鄉農會協辦，溪州提拔泥10月12日、13日一連兩天在溪州花博公園，熱鬧舉辦多項與水、泥有關的活動。

鄉長江淑芬表示，往年提拔泥活動安排水田拔河、親子遊戲，今年增加水田的拉力賽、拔河賽、排球賽、尋寶趣及大胃王，有別於別的地方大胃王吃肉類或麵飯，溪州大胃王比賽吃芭樂、香蕉、火龍果，營養健康，郷公所官網報名迄今剩下水田排水球還有名額，有興趣的民眾趕快組隊來玩。

江淑芬又表示，去年在地企業正新輪胎贊助兒童劇，今年又有在地企業允強實業邀請兒童劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，另外鄉公所策畫芳舟銅管恐龍音樂劇、金宇園掌中劇、彰化生活美學打擊樂團等表演，民眾來看表演可參加抽獎，有自行車與500分好禮等著幸運兒帶走。

「提拔泥是拉拔你的諧音。」鄉農會總幹事彭顯賦說，提拔泥活動期間將舉辦優質番石榴評鑑競賽、稻米品質競賽的頒獎活動，民眾買提拔泥活動展售的伴手禮就得到吉祥好意兆；溪州和各鄉鎮農會都來展售特色農產，溪州青農要推出芭樂、紫米冰淇淋義賣，所得捐給縣內慈善機構，大家可來吃美食做公益。

彰化縣溪州鄉一年一度提拔泥系列活動將熱鬧登場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉一年一度提拔泥系列活動將熱鬧登場。記者簡慧珍／攝影

彰化 農會

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