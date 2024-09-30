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南投房屋稅條例遭退回 議會要求做好「2事」再送審

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，但提案遭退回。記者賴香珊／攝影
南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，但提案遭退回。記者賴香珊／攝影

南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，不過議會擔心，修法後恐影響縣內多屋族，退回提案，建議縣府參考其他縣市修法，向縣民充分說明後再送審；縣府表示，將加強宣導，輔導如實申報登記戶籍

縣府指出，囤房稅2.0採全國歸戶，將房屋稅跟戶籍連結，盼多屋族釋出未居住的房子，使房價更合理，更多人租得到、買得起，稅務局依中央稅率基準，加緊修訂自治條例，8月已經縣務議會議通過，待縣議會通過後函報中央備查後實施。

而「南投縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案依據財政部訂定基準，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，且供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率由現行1.2%降為1%，若房屋無人設籍，明年恐被課2.6%至4.8%重稅。

縣議會臨時會今審議該修正草案，第二審查會退回提案並表示，為求審慎周延，建議縣府參考其他縣市修法情形再行送審；議長何勝豐也說，對多屋族徵收較高稅額，雖有其施行必要性，但縣府向縣民充分宣導說明，讓其了解，以降低民怨。

縣府表示，今年房屋稅開徵約15.3萬戶，其中自用住家11.6萬戶，針對自住未設籍的2萬多戶，近期已掛號寄出輔導通知書，提醒設籍；為讓民眾更加了解房屋稅徵收率修正資訊，也已規畫在世界茶業博覽會等大型活動加強宣導說明政策。

稅務局則表示，將輔導民眾如實申報登記戶籍，多屋族若做出租、營業等合理利用，可課徵不同的差別稅率；若為節稅，而透過直系親屬進行戶籍登記，有農保、漁保等就須特別注意，以免因戶籍遷出喪失資格，影響津貼或補助，得不償失。

南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，但提案遭退回。記者賴香珊／攝影
南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，但提案遭退回。記者賴香珊／攝影

修法 南投縣 戶籍 房屋

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