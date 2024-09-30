快訊

氣象署公布最新風雨預測 「5地區」達停班課標準

疑涉浮報助理費遇搜索赴大陸3天 黃紹庭今下午收押禁見

每天惡心字眼羞辱女性！至少4北市女議員遭恐嚇性騷 顏若芳：已備案

聽新聞
0:00 / 0:00

風機施工說明會「沒在當地舉辦」 彰化大城鄉民抗議：不算數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉山腳村民抗議設置陸域風機。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉山腳村民抗議設置陸域風機。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉山腳村數十名村民，今聚集抗議設置「8」支陸域風機，事後鄉民代表蔡新徵接獲「上級」來電說明將大城鄉沿岸新設13支陸域風機，已在去年2月在彰化區漁會大城辦事處舉辦說明會；蔡新徵表示，大城鄉沿岸居民都反對巷設置陸域風機，說明會沒在各村舉辦，不算數。

彰化縣西南角鄉鎮相對北彰化顯得地廣人稀，被規畫設置光電專區及陸域風機，招致地方強烈不滿，芳苑鄉今年8月舉辦千人反光電，粗估參加民眾達兩千人。大城鄉濁水溪北岸的沿岸村庄自今年7月起，陸續接獲將設置陸域風機的消息，數量從5支、8支到今天13支，沿岸村民都跳腳。

大城鄉山腳村民今聽說綠能廠商要動工，上午不到8點就各自前往陸域風機預定地阻擋施工，但現在只有挖土機、被切開將刨除路面的切割線，沒廠商在場。山腳村民以蔡姓為主，多名蔡姓村民抱怨，風機高大，風扇像三把利劍整天轉動，對村民構成很大精神威脅，農民在鄰地耕種也沒安全感。

鄉民代表蔡新徵當場表示，陸域風機有低頻噪音、旋轉眩光眩影、破壞農業區完整性的缺點，影響居民生活品質及漁牧養殖。蔡新徵後來接到「上級來電」說明大城鄉沿岸將設置13支陸域風機，去年2月在彰化區漁會大城辦公室舉辦說明會，完成設置的法定程序。

「不講不知道，講了嚇一跳。」蔡新徵說，原來大城沿岸要設置那麼多陸域風機，經他了解，風機距民居最近約200公尺，居民都反對，而且廠商不是設置海上風機，為何到區漁會的辦事處舉辦說明會？廠商叫「自己人」聽一聽交差了事，沒來山腳、台西等沿岸各村的村辦公室或社區活動中心舉辦，在地人不知道，所以廠商說明會不算數。

彰化縣議員張國棟也說沒接到廠商舉辦說明會，他和在地村民都不知情，他將要求縣政府查明，依規定要求廠商做好溝通。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，經查這家風力發電廠商2022年2月至11月，依據電業法規定，陸續取得經濟部核發籌設許可，2023年2月16日在彰化區漁會大城辦事處暨信用分部二樓會議室召開施工前地方說明會，因此有4座風機已在今年8月19日取得經濟部核發工作許可證，雖然如此，縣政府將要求廠商與地方做好溝通再施工。

彰化縣大城鄉山腳村民綁白布條反對陸域風機。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉山腳村民綁白布條反對陸域風機。記者簡慧珍／攝影

彰化 農民 風力發電

延伸閱讀

經部官員涉光電弊案還可管同業務 監察院糾舉「急速」調職

完成發電500MW里程碑 達德以竹杖健走與在地同樂

完成發電500MW里程碑 達德以竹杖健走與在地同樂

距民宅僅60公尺 彰化大城陸域風機環評補正再審

相關新聞

南投房屋稅條例遭退回 議會要求做好「2事」再送審

南投縣縣務會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，今送議會臨時會審議，不過議會擔心，修法後恐影響縣內多屋族，退回提案，...

提拔泥就是「提拔你」 彰化溪州提拔泥競賽報名八成項目爆滿

雙十國慶後的周休二日去哪裡玩？彰化縣一年一度「2024溪州提拔泥-樂在泥芭中」來了，今年新增多項遊戲，開放報名都額滿，剩...

風機施工說明會「沒在當地舉辦」 彰化大城鄉民抗議：不算數

彰化縣大城鄉山腳村數十名村民，今聚集抗議設置「8」支陸域風機，事後鄉民代表蔡新徵接獲「上級」來電說明將大城鄉沿岸新設13...

台中首家市立綜合長照機構揭牌 慈濟允提供百分之百最佳的服務

台中市原本以安養沒有家人且孤苦無依的老人為主的仁愛之家，因市府考量其占地大，可以發展長照，照顧更多需照顧老人，因此擴大增...

運量大增中捷乘客反映候車椅不足 10月底完成7站增設

台中捷運綠線全線18個車站，目前各站至少有一個候車椅，共53座。隨運量持續成長，不少旅客反映希望增設座椅，方便年長及行動...

觀音亭慶祝建寺300年 彰化市長建議：政治人物應來拜觀音

彰化市首座寺廟「觀音亭」開化寺舉辦建寺三百周年活動，10月19日首度結合縣內七大拜觀音的古廟舉行七尊觀音菩薩巡境賜福活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。