風機施工說明會「沒在當地舉辦」 彰化大城鄉民抗議：不算數

彰化縣大城鄉山腳村數十名村民，今聚集抗議設置「8」支陸域風機，事後鄉民代表蔡新徵接獲「上級」來電說明將大城鄉沿岸新設13支陸域風機，已在去年2月在彰化區漁會大城辦事處舉辦說明會；蔡新徵表示，大城鄉沿岸居民都反對巷設置陸域風機，說明會沒在各村舉辦，不算數。

彰化縣西南角鄉鎮相對北彰化顯得地廣人稀，被規畫設置光電專區及陸域風機，招致地方強烈不滿，芳苑鄉今年8月舉辦千人反光電，粗估參加民眾達兩千人。大城鄉濁水溪北岸的沿岸村庄自今年7月起，陸續接獲將設置陸域風機的消息，數量從5支、8支到今天13支，沿岸村民都跳腳。

大城鄉山腳村民今聽說綠能廠商要動工，上午不到8點就各自前往陸域風機預定地阻擋施工，但現在只有挖土機、被切開將刨除路面的切割線，沒廠商在場。山腳村民以蔡姓為主，多名蔡姓村民抱怨，風機高大，風扇像三把利劍整天轉動，對村民構成很大精神威脅，農民在鄰地耕種也沒安全感。

鄉民代表蔡新徵當場表示，陸域風機有低頻噪音、旋轉眩光眩影、破壞農業區完整性的缺點，影響居民生活品質及漁牧養殖。蔡新徵後來接到「上級來電」說明大城鄉沿岸將設置13支陸域風機，去年2月在彰化區漁會大城辦公室舉辦說明會，完成設置的法定程序。

「不講不知道，講了嚇一跳。」蔡新徵說，原來大城沿岸要設置那麼多陸域風機，經他了解，風機距民居最近約200公尺，居民都反對，而且廠商不是設置海上風機，為何到區漁會的辦事處舉辦說明會？廠商叫「自己人」聽一聽交差了事，沒來山腳、台西等沿岸各村的村辦公室或社區活動中心舉辦，在地人不知道，所以廠商說明會不算數。

彰化縣議員張國棟也說沒接到廠商舉辦說明會，他和在地村民都不知情，他將要求縣政府查明，依規定要求廠商做好溝通。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，經查這家風力發電廠商2022年2月至11月，依據電業法規定，陸續取得經濟部核發籌設許可，2023年2月16日在彰化區漁會大城辦事處暨信用分部二樓會議室召開施工前地方說明會，因此有4座風機已在今年8月19日取得經濟部核發工作許可證，雖然如此，縣政府將要求廠商與地方做好溝通再施工。