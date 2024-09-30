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台中首家市立綜合長照機構揭牌 慈濟允提供百分之百最佳的服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
慈濟基金會副總執行長林碧玉在會中宣讀慈濟基金會創辦人證嚴法師的祝賀詞。記者黃寅／攝影
慈濟基金會副總執行長林碧玉在會中宣讀慈濟基金會創辦人證嚴法師的祝賀詞。記者黃寅／攝影

台中市原本以安養沒有家人且孤苦無依的老人為主的仁愛之家，因市府考量其占地大，可以發展長照，照顧更多需照顧老人，因此擴大增建成為仁愛園區與市立仁愛綜合長照機構，並與慈濟醫療體系合作，今揭牌啟用。仁愛之家正式由「家」升級為「園區」，從安養、關懷據點、日照、養護到失智與長照，提供連續性照顧服務，落實「長期照顧」目標。

慈濟基金會副總執行長林碧玉在會中宣讀慈濟基金會創辦人證嚴法師的祝賀詞，並表示，原本慈濟就經常替仁愛之家的老人服務，得知此案，大家基於為老人服務的心，積極爭取，未來一定提供百分之百最佳的服務。另包括立法院副院長江啟臣、衛生福利部次長呂建德、長照司司長祝健芳和多位市議員等都參加今天的揭牌典禮。

市長盧秀燕說，市府將仁愛之家提升擴大為「仁愛園區」、充實長照設備功能，就是要達到孔子在「禮運大同篇」提到的「使老有所終」、「矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」的宗旨，期待長輩們都能「在地老化、在地終養」。

盧秀燕說，仁愛之家原成立宗旨是以「安養」為目的，隨著整個社會型態改變，中央、地方政府安養政策均有所調整，因此衛生局依「促進民間參與公共建設法」遴選佛教慈濟醫療財團法人來經營，並將原來的仁愛之家擴大為仁愛園區，進一步提供長照。慈濟除有愛心、有醫療專業，更有社會服務的志業，相信能提供最好的服務。

她說，仁愛園區內除有安養、養護、社區關懷據點外，新建多功能大樓有失智失能照護、日間照護，還提供住宿床，興建工程總經費達5億餘元。

社會局長廖靜芝表示，仁愛綜合長照機構由市府建設局與社會局、衛生局聯手合作，2021年2月底開工、去年完成興建多功能大樓，今年3月7日與佛教慈濟醫療財團法人簽約。未來仁愛園區的服務將更全面且多層次。

衛生局長曾梓展說，新建的多功能大樓後續轉由衛生局辦理首家市立綜合長照機構ROT案，提供住宿式長照床200床（其中含公費長照床30床）及失智失能混合的日間照顧60人服務。

機構內設有多樣設施，一樓設有接待大廳、懷舊區、日照中心、高齡友善商店、輔具中心、門診、中醫養生館、美髮院。二樓住房區，設有禪風浴室、戶外休憩區、失智專區住房等。期待未來慈濟打造台中首家暖心的市立綜合長照機構，讓長照資源在北屯區發展茁壯，共創更優質的樂活溫馨長照服務。

台中市長盧秀燕說，市府將仁愛之家提升擴大為「仁愛園區」、充實長照設備功能，就是要達到孔子在「禮運大同篇」提到的「使老有所終」、「矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」的宗旨。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，市府將仁愛之家提升擴大為「仁愛園區」、充實長照設備功能，就是要達到孔子在「禮運大同篇」提到的「使老有所終」、「矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」的宗旨。記者黃寅／攝影
台中市仁愛之家，因市府考量其占地大，擴大增建成為仁愛園區與市立仁愛綜合長照機構，並與慈濟醫療體系合作，今揭牌啟用。記者黃寅／攝影
台中市仁愛之家，因市府考量其占地大，擴大增建成為仁愛園區與市立仁愛綜合長照機構，並與慈濟醫療體系合作，今揭牌啟用。記者黃寅／攝影
台中市立仁愛綜合長照機構有先進的輔助儀器，可以協助老人強健下肢力量。記者黃寅／攝影
台中市立仁愛綜合長照機構有先進的輔助儀器，可以協助老人強健下肢力量。記者黃寅／攝影
台中市立仁愛綜合長照機構內部裝潢美侖美奐。記者黃寅／攝影
台中市立仁愛綜合長照機構內部裝潢美侖美奐。記者黃寅／攝影
衛生局長曾梓展說，新建的多功能大樓後續轉由衛生局辦理首家市立綜合長照機構ROT案，提供住宿式長照床200床。記者黃寅／攝影
衛生局長曾梓展說，新建的多功能大樓後續轉由衛生局辦理首家市立綜合長照機構ROT案，提供住宿式長照床200床。記者黃寅／攝影

慈濟 衛生局 長照

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