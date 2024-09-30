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運量大增中捷乘客反映候車椅不足 10月底完成7站增設

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運候車座椅不足，捷運公司順應民意，10月底前完成增設。圖/台中捷運公司提供
台中捷運候車座椅不足，捷運公司順應民意，10月底前完成增設。圖/台中捷運公司提供

中捷運綠線全線18個車站，目前各站至少有一個候車椅，共53座。隨運量持續成長，不少旅客反映希望增設座椅，方便年長及行動不便乘客，中捷將在7站增設，預計10月底完成。

中捷公司表示，捷運系統訴求快速及便捷，且班距較短，部分捷運站包括松竹站二月台、四維國小站一月台、文心中清站及文華高中站，規劃時未設置候車座椅，由於搭乘人次逐年提升，中捷第一階段增設，在每站候車區均有座椅可使用。

陸續有民眾反映年長者及行動不便旅客有候車座椅需求，中捷檢視18個車站座椅配設，針對候車區域易於辨識位置及動線安全處再增設。

經檢視，選定7個車站將增設9座座椅27個座位，分別是松竹站二月台、文心崇德站二月台、文心中清站一月台及二月台、市政府站一月台及二月台、水安宮站一月台、豐樂公園站一月台、大慶站一月台，預計今年10月底完成。

中捷 台中捷運

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