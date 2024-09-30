觀音亭慶祝建寺300年 彰化市長建議：政治人物應來拜觀音

彰化市首座寺廟「觀音亭」開化寺舉辦建寺三百周年活動，10月19日首度結合縣內七大拜觀音的古廟舉行七尊觀音菩薩巡境賜福活動，彰化市長林世賢也語重心長說，三百年前開化寺是為彌平漳泉械鬥而建寺，他認為政治人物也都應來開化寺拜觀音，學習融合精神，不能因政治目的、國會亂象，把國家搞得亂七八糟。

開化寺管理人、市長林世賢表示，開化寺建寺三百周年慶祝活動將於10月12日起展開，也是三百年來開化寺的觀音菩薩首度結合縣內的三寺三巖鹿港龍山寺、芬園寶藏寺、社頭清水岩、社頭泰安岩、花壇虎山巖與大村鄉大庄慈雲寺等六大尊觀音菩薩神尊將於10月19日上午8點起巡繞彰化市區，並有法師托缽、曬大佛、舍利子瞻仰等一起來為彰化縣民祈福。

以往老一輩為了讓孩子易養，都會把孩子帶來開化寺「觀音亭」給觀世音菩薩當「契子」（義子），公所也歡迎各地的觀音契子回來參加祈福法會，並邀請佛光山彰化福山寺師傅10月20日在開化寺舉行祈福法會、菩薩契子女儀式及大悲懺法會；10月21日（農曆9月19日）舉辦觀世音菩薩聖誕上供大典。

林世賢說，彰化開化寺建於清雍正二年（西元1724年），由彰化首任知縣談經政所倡建，是彰化市首座寺廟，當時漳泉巷械鬥嚴重，知縣號召民間集資興建開化寺，希望藉由一起拜觀音彌平族群衝突，達到族群融合，而現今有國會亂象，政治人物實在也應來開化寺參拜，學習融合精神，讓國家更平穩發展，而不是為了政治目的，把國家弄得亂七八糟。