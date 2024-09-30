彰化「溪州提拔泥」10月12日登場 適合親子共遊

「2024溪州提拔泥-樂在泥芭中」活動10月12、13日登場，將有番石榴評鑑、稻米品質競賽頒獎，以及拔河、排球賽、恐龍音樂劇、紙風車劇團、掌中劇等演出，適合親子共同參與。

溪州鄉公所今天舉行宣傳記者會，鄉長江淑芬、溪州鄉代表會主席莊正雄、溪州鄉農會理事長黃坤益等人與會，為活動揭開序幕。

江淑芬表示，今年活動內容豐富，有優質番石榴評鑑競賽及稻米品質競賽頒獎，也有刺激好玩的「泥芭」競賽，包括尋寶趣、拉力賽、拔河、排球賽、大胃王等，以及水陸氣墊城堡能玩水，另外還有手作DIY、特色小農市集。

鄉公所指出，12日安排芳舟銅管恐龍音樂劇、紙風車劇團演出，13日有金宇園掌中劇團、彰化生活美學打擊樂團表演，活動多元，適合親子假日共遊。

鄉公所表示，今年活動在溪州公園舉辦，報名資訊公布於溪州鄉公所臉書（Facebook），歡迎各界組隊報名參加。