闖台中港管制區釣魚查獲24人 警方：重罰10萬起跳

台中港務警察總隊從8月起，強力取締擅闖管制區釣魚民眾；警方今天公布，查獲擅闖管制區垂釣者已24人，經航港局陸續裁罰定案，已有1人遭重罰10萬元以上。

台中港務警察總隊配合航港局，自8月1日起，落實對台中商港管制區淨化管理及安全監控，強力取締擅闖管制區釣魚行為；航港局裁罰從重、併罰論處，擅闖管制區以商港法規定裁罰新台幣10萬至50萬元罰鍰，另外加上違規釣魚處600元到3000元罰鍰。

警方統計指出，自8月至今，查獲擅闖管制區垂釣案已有24人，經過法定陳述意見後，目前已有1人確定將開罰10萬元以上。

至於其餘擅闖管制區釣魚者，警方表示，航港局已陸續進行法定陳述意見作業，一旦裁罰定案，就是重罰10萬元以上，對於罰鍰逾期不繳納者，立即移送法務部行政執行署強制執行。

台中港務警察總隊呼籲，從事釣魚是一項健康休閒娛樂活動，應至合法開放垂釣區域垂釣並注意自身安全；請民眾不要擅闖管制區，涉險又觸法，不要再跟自家荷包過不去而擅闖垂釣。