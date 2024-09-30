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彰化第一寺開化寺300年 邀6廟觀世音菩薩巡境

中央社／ 彰化30日電

彰化縣首間寺廟開化寺，將舉辦創建300年系列慶祝活動，主祀觀世音菩薩的開化寺，將邀請鹿港龍山寺、芬園寶藏寺等6間寺廟的觀音菩薩，在彰化市區巡境，為全縣祈福消災。

根據文化部文化資產網資料，位在彰化市中華路的開化寺，原名為觀音亭，始建於1724年，也是彰化縣第一間寺廟，有「創於城池官舍之前，而為政教文物之所自始，寺廟壇所最先者也」之說，寺廟現供奉觀世音菩薩、十八羅漢、註生娘娘、痘公痘婆等神明，也保存多個清治時期匾額及多項歷史文物，因此被縣府列為縣定古蹟。

彰化市公所今天上午召開記者會，介紹慶祝開化寺建寺300年系列活動內容；市長林世賢致詞時說，活動將以「觀音賜福、香火300年」為主題，邀請縣內6大古廟觀世音菩薩作客，共同參與觀世音菩薩巡境賜福活動。

林世賢指出，鹿港龍山寺、芬園寶藏寺、社頭清水岩、社頭泰安岩、花壇虎山巖及大村慈雲寺6間寺廟的觀世音菩薩，10月19日將坐上花車，與開化寺觀世音菩薩一起繞行彰化市區，為市民祈福消災，10月20日也將舉行祈福法會等活動，祈求全縣平安。

林世賢 觀音

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