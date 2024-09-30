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山陀兒颱風接近 盧秀燕：高美濕地露營區預防性閉園5天

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於颱風「山陀兒」逐步靠近台灣，台中市長盧秀燕上午宣布，高美濕地露營區，從今天開始到10月4日，預防性閉園五天。記者黃寅／攝影
對於颱風「山陀兒」逐步靠近台灣，台中市長盧秀燕上午宣布，高美濕地露營區，從今天開始到10月4日，預防性閉園五天。記者黃寅／攝影

對於颱風「山陀兒」逐步靠近台灣，台中市長盧秀燕上午宣布，高美濕地露營區，從今天開始到10月4日，預防性閉園五天。台中市各大風景區，若停班課的話也會封閉，台中市災害應變中心將隨時觀察颱風動向，並與中央氣象署持續密切聯繫，請市民朋友不能掉以輕心，一定要做好防颱準備。

盧秀燕上午說，這個颱風目前是中颱，不過氣象專家預估山陀兒是「中颱中的強颱」，風雨可能不小。尤其「山陀兒」經過巴士海峽之後，有點往上走，目前離高屏地區非常近，但路線還沒完全確定，所以她很擔心「山陀兒」如果從台灣海峽上來的話，對中部地區可能會有很大影響。

她說，市政府前兩天就已開始密切注意「山陀兒」颱風的動向，並進行相關整備工作。台中市有5座大型抽水站及5座臨時抽水站，水利局都已準備就緒，另還有241台移動式抽水機，希望有備無患，備而不用。另外，今晨8時起，全市區公所已開始發放沙包，如有需要的民眾可以領取。目前氣象專家指「山陀兒」颱風對南部會有影響，但中部也不能掉以輕心，有什麼狀況會隨時向外界發布訊息。

盧秀燕說，根據中央氣象署發布的資料，颱風雖然還沒有到中部地區來，不過因外圍環流的影響且颱風路徑持續偏西，如果從台灣海峽北上的話，對中部地區會有很大影響。因此高美濕地露營區，從今天開始到10月4日，預防性閉園五天。

露營區 颱風

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