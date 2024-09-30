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修法禁民代任政府採購評委 工程會：基於民意反映

中央社／ 台北30日電

國民黨立委羅廷瑋遭爆曾任台中市環保局採購案評委，行政院公共工程委員會近日預告修正採購評委會組織準則，新增不得遴選現任各級民代為評委。工程會主委陳金德今天表示，因為日前有立委提出質詢，工程會是基於民意反映，做適當的修正準備。

國民黨立委羅廷瑋日前遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，被質疑公然介入政府採購案，羅廷瑋則表示，完全符合行政院公共工程委員會的相關規定。而工程會近日預告修正採購評選委員會組織準則，新增不得遴選現任各級民代為評選委員，防止機關採購時，出現行政立法衝突。

立法院交通委員會今天邀請陳金德列席報告業務概況，並備質詢。對於工程會預告修正採購評選委員會組織準則，是否訂定「羅廷瑋條款」，陳金德在會前受訪表示，這個規定很久了，上次在立法院，有立委質詢，工程會當然是基於民意反映，做適當的修正準備。

陳金德指出，目前修正草案還是預告階段，請各界表示意見，還沒有完成修正。預告期60天，最後會綜整各界意見，再進行修正。

環保局 羅廷瑋 陳金德

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