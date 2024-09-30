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10月1日起暫休 含大雪山、八仙山、武陵、谷關七雄步道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區10月1日預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放。圖／台中分署提供
大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區10月1日預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放。圖／台中分署提供

山陀兒颱風來襲，10月1日起大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放，後續視天氣狀況及整備情形再公布開放日期。

中央氣象署已於9月30日發布山陀兒颱風陸上警報，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量天候、聯外道路及遊客安全，自10月1日起，轄屬大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；所屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放，請民眾暫勿前往山區，以維護自身安全。

林業保育署台中分署表示，依據中央氣象署即時預報資料顯示，山陀兒颱風10月1日、2日影響台灣最為顯著，轄屬各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整。

相關資訊可上台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)查詢。

10月1日到2日，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放。圖／台中分署提供
10月1日到2日，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放。圖／台中分署提供

大雪山 山陀兒颱風 森林遊樂區

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