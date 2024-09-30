山陀兒逼近 10月1日起大雪山、八仙山及武陵預警性休園

氣象署今天發布颱風山陀兒陸上警報，林業及自然保育署台中分署宣布，10月1日起，轄屬大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，谷關七雄等13條自然步道也暫停開放。

農業部林業及自然保育署台中分署表示，轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量天候、聯外道路及遊客安全，自10月1日起，轄屬大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；所屬谷關七雄等13條自然步道也暫停開放，請民眾暫勿前往山區，以維護自身安全。

林業保育署台中分署表示，依據中央氣象署即時預報資料顯示，山陀兒颱風於10月1日、2日影響台灣最為顯著，轄屬各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另行發布於台灣山林悠遊網。

台中分署呼籲，颱風期間為維護自身安全，應儘量避免前往山區及從事山域活動，請民眾隨時注意氣象情資、台中市政府公告及台灣山林悠遊網最新開、休園資訊。