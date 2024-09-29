彰化媽祖祈福文化節明年見 新爐主社頭枋橋頭天門宮雙喜臨門

彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美在13間媽祖聖駕前，擲筊請示明年爐主宮廟，最後由社頭枋橋頭天門宮連續8個聖筊，擇定接任2025年新爐主，而明年適逢枋橋頭天門宮280周年慶，相信這是媽祖最好的安排，期待明年相見，繼續將媽祖慈悲精神發揚光大。

王惠美今天下午向員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、溪湖福安宮13間媽祖聖駕前，共同向13尊媽祖神尊擲筊請示明年爐主宮廟後，由員林福寧宮主委林献鐘將會旗交接予新任爐主宮社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊，明年舉辦日期將會再擇日請示媽祖。

今晚在員林市圓林大市場的媽祖祈福晚會還有金曲歌后秀蘭瑪雅，以及陳孟賢、曾瑋中、向蕙玲、謝金晶及賴銘偉等多位知名歌星輪番獻唱，媽祖祈福文化節累計3天吸引逾8萬人人次，為在地帶來觀光人潮。

王惠美說，在13間宮廟及友宮、公所、各界協助下，讓媽祖祈福文化節熱鬧滾滾，帶動地方經濟，也透過媽祖慈悲，祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺。

彰化縣媽祖祈福活動，自2008年首次舉辦，13間宮廟以繞境祈福方式完成一輪，讓彰化縣「有風無颱、有雨無災」，自2019年起為繼續創新精進，繞境活動轉型為「彰化縣媽祖祈福文化節」，每年擲筊請示媽祖，選擇一間宮廟辦理，全力行銷當爐主的宮廟及鄉鎮市，以發揮更大效益，帶動地方繁榮。