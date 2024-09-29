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彰化媽祖祈福文化節明年見 新爐主社頭枋橋頭天門宮雙喜臨門

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美擲筊請示明年爐主宮廟為社頭枋橋頭天門宮。記者林宛諭／攝影
彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美擲筊請示明年爐主宮廟為社頭枋橋頭天門宮。記者林宛諭／攝影

彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美在13間媽祖聖駕前，擲筊請示明年爐主宮廟，最後由社頭枋橋頭天門宮連續8個聖筊，擇定接任2025年新爐主，而明年適逢枋橋頭天門宮280周年慶，相信這是媽祖最好的安排，期待明年相見，繼續將媽祖慈悲精神發揚光大。

王惠美今天下午向員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、溪湖福安宮13間媽祖聖駕前，共同向13尊媽祖神尊擲筊請示明年爐主宮廟後，由員林福寧宮主委林献鐘將會旗交接予新任爐主宮社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊，明年舉辦日期將會再擇日請示媽祖。

今晚在員林市圓林大市場的媽祖祈福晚會還有金曲歌后秀蘭瑪雅，以及陳孟賢、曾瑋中、向蕙玲、謝金晶及賴銘偉等多位知名歌星輪番獻唱，媽祖祈福文化節累計3天吸引逾8萬人人次，為在地帶來觀光人潮。

王惠美說，在13間宮廟及友宮、公所、各界協助下，讓媽祖祈福文化節熱鬧滾滾，帶動地方經濟，也透過媽祖慈悲，祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺。

彰化縣媽祖祈福活動，自2008年首次舉辦，13間宮廟以繞境祈福方式完成一輪，讓彰化縣「有風無颱、有雨無災」，自2019年起為繼續創新精進，繞境活動轉型為「彰化縣媽祖祈福文化節」，每年擲筊請示媽祖，選擇一間宮廟辦理，全力行銷當爐主的宮廟及鄉鎮市，以發揮更大效益，帶動地方繁榮。

彰化藝文活動不斷，接下來將由國立傳統藝術中心與彰化縣政府合辦的「傳統藝術開枝散葉民間劇場重塑計畫」將在10月4日至10月6日於埤頭鄉合興宮舉行。邀請到真雲林閣掌中劇團、秀琴歌劇團及鴻明歌劇團等三大知名劇團輪番登台，帶來三場風格迥異的傳統戲曲演出，包括「鳳凰祈」、「薛平貴與王寶釧」及「三進士」，邀請民眾一起來看戲，體驗傳統戲曲迷人魅力。

今晚媽祖祈福晚會由縣長王惠美摸彩抽出大獎。圖／彰化縣政府提供
今晚媽祖祈福晚會由縣長王惠美摸彩抽出大獎。圖／彰化縣政府提供
媽祖祈福晚會今晚在員林市圓林大市場舉行，藝人輪番表演，吸引人潮觀賞。圖／彰化縣政府提供
媽祖祈福晚會今晚在員林市圓林大市場舉行，藝人輪番表演，吸引人潮觀賞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美擲筊請示明年爐主宮廟，擲筊結果明年將由社頭枋橋頭天門宮為明年新爐主。記者林宛諭／攝影
彰化縣媽祖祈福文化節今天在員林福寧宮舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美擲筊請示明年爐主宮廟，擲筊結果明年將由社頭枋橋頭天門宮為明年新爐主。記者林宛諭／攝影
媽祖祈福晚會今晚在員林市圓林大市場舉行，藝人輪番表演，吸引人潮觀賞。圖／彰化縣政府提供
媽祖祈福晚會今晚在員林市圓林大市場舉行，藝人輪番表演，吸引人潮觀賞。圖／彰化縣政府提供

員林 媽祖

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