台中公園落水頻傳 增15支電眼

台中公園日月湖是知名景點，過去也經常傳出民眾落水、尋短的意外。24日清晨4時許，林姓老翁疑失足跌落日月湖內，高聲呼救，經晨運市民發現後，與獲報的警方合力將林翁救出，才未發生意外。第二警分局表示，台中公園已增加15支監視器，總數達77支，就是為了加強防範相關意外發生。

第二警分局統計，今年以來，台中公園已有8件類似案件，其中3人溺水身亡，3人被救起、2人被勸離，為防範類似意外，台中公園已由市政府建設局、文化局及警察局共同聯手，加強監視設備及巡邏機制。

近期園內增設了15支監視器，使監視器總數達77支，將畫面介接至派出所監控，此外，公園內每小時由派出所進行定點巡查，並有專案管理人員協助加強巡視，確保民眾安全。

二分局公園所24日清晨4時許獲報，林姓老翁（76歲）疑失足跌落日月湖，當時晨運的陳姓市民發現通報，值班警許珈珈、吳定霖前往，與熱心市民合力將林翁救起，林翁獲救時，意識清楚，送醫後由家屬接手照料。

二分局呼籲，台中公園日月湖是重要的觀光景點，享受湖景時應注意安全，避免靠近水域邊緣，防範意外落水。若民眾發現親朋好友有心理困擾，可撥打衛福部安心專線1925、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。