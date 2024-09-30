星期評論／政策反彈大硬推 恐釀民意海嘯

最近兩件事讓南投民眾相當關心，一是國土計畫法明年上路；另一是南投縣政府宣布垃圾焚化爐興建地點。焚化爐為了解決南投縣越堆越多的垃圾山，國土計畫法更牽涉未來土地利用，影響層面更大。

南投縣政府20日公布南投縣垃圾焚化爐設置場址，以名間鄉新民村為優先地點。

反對意見比預期少很多，甚至有居民表達支持。過去縣市政府提興建焚化爐、殯葬園區、火葬場，常面臨設置地點所在地居民強烈反對，甚至不惜流血抗爭，成為地方政府棘手難題。

南投縣沒有焚化爐，9年前垃圾外運量降低，便面臨垃圾堆積，至今累積25萬公噸，各鄉鎮的垃圾山以及掩埋場自燃，造成空氣、水質汙染，問題嚴重一天大過一天。

興建焚化爐雖有充足理由，但還是得面對居民的反對。南投縣政府一方面根據客觀條件，評選出6處場址地點，同時帶領縣議會、鄉鎮市民代表、村里長參觀外縣市焚化爐設施，洗刷焚化爐等於汙染的印象，最後才公布選址優先地點。

因為各界已有興建焚化爐共識，縣政府也提出回饋辦法，補償場址所在地居民，這次公布場址居民未強烈反彈，為後續焚化爐興建奠定好基礎。

而中央推動國土法，南投和許多縣市民眾都擔心未來土地利用「判死」，建議中央先完備各子法，化解民眾疑慮再實施。

面對地方政府反映意見，內政部態度強硬，只強調依法行政如期上路，導致反對聲浪日增，連綠營立委都看不下去，要求暫緩實施，內政部如不改弦易轍，先溝通化解民眾的質疑，硬要推動到底，恐要面對民意海嘯反撲。