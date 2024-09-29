南投尋找「茭點女神」 台北女孩吳若湄長腿封后
南投埔里盛產茭白筍，過去舉辦「美人腿公主」選拔，限在地女性參賽，後因疫喊卡；今年重磅回歸，擴大為全國選拔賽，冠軍獎金提高到30萬元，吸引上百位佳麗報名，最後由來自台北的吳若湄封后，今頒獎，未來協助行銷埔里農特產。
埔里鎮農會指出，茭白筍、百香果、花卉是埔里重要產業，其中埔里茭白筍種植面積達全國8成多，產量更高居全國總產量9成多，更難得的是，品質與產量不僅均居全國之冠，盼透過食農教育行銷及相關活動，打響埔里茭白筍知名度。
而為加強行銷推廣，2007年首辦「美人腿節」，並進行「美人腿公主」選拔，後因連辦10年，新鮮感漸失，2017年停辦，2019年復辦又因疫喊卡，但今年重磅回歸，擴大為「尋找2024茭點女神」全國選拔賽，冠軍獎金也提高至30萬元。
「尋找2024茭點女神」今年6月開放報名，吸引全國102位佳麗報名參賽，先以3分鐘影片自我介紹、走秀，並行銷茭白筍進行初選，第一階段入圍30人，經過嚴格美姿美儀訓練及才藝表演等挑戰，決選時分組登台走秀個現個人風采。
其中，來自台北市的吳若湄展現優雅氣質及台風，才藝表演川劇變臉更獲得最高分，從30人中脫穎而出，成功摘下「茭點女神」后冠抱回30萬獎金，第二、三名為林宛璇、林靖軒，分獲15萬元及5萬元獎金，27入圍者也有5000元獎金。
南投縣副縣長王瑞德今代表縣長許淑華到場頒獎，他說，每位參賽的佳麗都像埔里茭白筍一樣，內外水準都是傲視國際，期待所有「茭點女神」的入圍佳麗，未來為能協助代言埔里茭白筍，甚至南投在地農特產拓展市場及銷路。
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