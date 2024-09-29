彰化豚肉節行銷健康豬 別忘了彰化爌肉飯節可抽百萬名車

彰化縣政府舉辦的畜產嘉年華「彰化豚肉節」活動今天在田尾鄉怡心園登場，現場還有好吃爌肉飯，彰化縣長王惠美提醒大家，彰化爌肉飯節活動持續到10月31日止，只要民眾前往指定爌肉店家消費，即可集章參加抽獎，現在還有「彰化GO購」活動，登錄發票或收據就有機會抽中百萬汽車等大獎。

「彰化豚肉節」活動今年結合「同濟盃親子芭樂公益路跑賽」活動，完賽即可領取限量美食品嚐，現場還有手作DIY體驗及智慧畜產專區，也準備香腸及貢丸湯等美食品嚐，還有「豬尼黑啤」專區搭配健康豬闖關遊戲。

王惠美表示，彰化是畜產大縣，全縣養豬場有556場，佔全國第3，透過闖關遊戲讓大家對彰化健康豬品牌更認識，也展現縣府與農友一起推動智慧農業，現場展示了各項智慧農業的推動成果。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，彰化養豬佔全國第三名，彰化健康豬品牌也經營得很好，食安愈來愈重要，而「彰化健康豬」可以讓大家都吃得健康安心，現在在全台包括楓康超市、全聯、喜美超市都有販售彰化健康豬。