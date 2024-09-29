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中市府留賽車胎痕3天拍照朝聖 綠營民代：公車才撞死女大生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府運動局說，留下胎痕給賽車迷拍照是為讓來自全台及國際友人能有充分時間欣賞展演留下屬的印記。圖／台中市政府提供
台中市政府運動局說，留下胎痕給賽車迷拍照是為讓來自全台及國際友人能有充分時間欣賞展演留下屬的印記。圖／台中市政府提供

「Red Bull Showrun Taichung」昨在台中市政路盛大展演，吸引大批車迷朝聖，活動後盧秀燕市長指出，賽車的燒胎紋是「台中的光榮印記」，將保留3天供大眾打卡朝聖。市議員陳俞融今批評，賽車後的胎紋應盡速修復，還給市民一個乾淨整潔的空間，也不明白要車迷跟胎紋拍照，意義何在？盧市長是把作秀放在解決市政問題之前。

市府運動局說，這是亞洲唯一、台灣首次國際賽車展演活動，展演過程留下的影像包括引擎加速的震撼、燒胎瀰漫的煙霧及燒胎痕，都讓現場觀眾心中留下難忘的回憶，吸引更多人關注賽車運動並提升台中市的國際能見度。

留下胎痕給賽車迷拍照是為讓來自全台及國際友人能有充分時間欣賞展演留下屬的印記，特別是在不影響行車安全以及道路平整的情況下，留下燒胎痕3天，讓大家有機會近距離體會台中賽車展演帶來的魅力。

陳俞融說，為了辦理賽車展，市政路整條封街，交通局沒有因應對策，導致台中交通大亂，且台中市近日才發生公車撞死女大生的意外，行人安全是市府現階段最重要的工作，而不是繼續作秀。如此重要的行人安全保障，看不到盧秀燕的作為，反而在賽車展後還大肆宣傳胎紋，不僅反映錯誤政策，更顯示對民意方向無法掌握。

陳俞融說，市民對於日前的公車事故非常憤怒，請盧市府重視，切勿一錯再錯。賽車秀的「光榮印記」是一時的，行人安全保障才能實質帶給市民交通安全的改變，翻轉台中市的用路安全，成為台中市的光榮。

公車 台中市 盧秀燕 行人

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