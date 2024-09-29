彰化田尾組合盆栽競賽 松果、麻線搭配花材展現永續精神

彰化縣田尾鄉公路花園協會一連二天舉辦「商品化組合盆栽競賽」，田尾公路花園協會理事長劉漢欽表示，今年來自全省參賽者爆增一倍，有參賽者利用肉桂渣當舖面、還有掉落的松果、麻線等搭配花材成為作品主題，希望參賽作品融入環保及永續理念，將園藝也融入生活中。

田尾公路花園協會舉辦第四屆商品化組合盆栽競賽，今年來自全台各地 60 組、近百位園藝好手共同創作組合盆栽參賽，今天在田尾鄉農會花卉夢想館舉行頒獎與成果展，彰化縣長王惠美與田尾公路花園協會理事長劉漢欽表揚冠軍得主，立委謝衣鳯、立委陳素月、田尾鄉農會總幹事吳政憲等人與會。

王惠美表示，「商品化組合盆栽競賽」今年已邁入第四屆，期望透過競賽來提升盆栽花卉的品質，讓彰化的花卉更加國際化，往年只有成年組，今年特別開放「學生組」，讓園藝產業的推廣，融入更多年輕創意，未來再搭配2025台灣設計展在彰化，期待讓更多人看見花都之美，彰化有兩個重要旅遊區，一是鹿港，為開放式的博物館，另一個就在田尾，為開放式花園，都是遊客最佳首選。

劉漢欽說，此次競賽以「永續」為創作主題，均以友善地球的永續概念為發想，參賽作品都非常有創意，且為減少創作過程的碳足跡，不僅美觀，還很環保，希望能鼓勵設計出能商品化的組合盆栽，將能美化環境的盆栽再推廣進入居家生活中。

拿下成人組冠軍的張逸旻遠從台北來田尾參賽，曾在建設公司負責園藝景觀設計，也曾在學校社團指導學生，他此次以竹子的回收材料再利用，再搭配蘭花、麻線與陶盆做設計，兼具現代感又傳達出永續精神。