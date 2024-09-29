台中聚興園區未完成驗收 廠商加速建廠以免被「無息原價買回」

台中市「潭子聚興產業園區」公設尚未完成驗收，但入駐廠商則加緊建設，須2025年底取得工廠登記，以免超過4年期限，屆時土地會被市府「無息原價買回」。

潭子聚興產業園區是輔導未登記工廠的示範園區，定位是台中市主要產業零組件生產基地，總投資額40.5億元，可創造近千名就業機會。但是動土後近5年，除道路開闢，園區僅幾家業者動工興建。

經發局表示，因2019年動土後遭遇疫情、原物料上漲及缺工等問題，加上鄰近農民的需求，市府調整設計，園區共23項公共建設已完工，陸續驗收中，預計明年完成驗收總結算。

進駐市府土地的廠商，規定須在土地點交後4年內取得工廠登記，否則市府將「無息原價買回」，市府可售地平均成本為每坪17萬元，但目前台中產業園區一地難求，早期買到賺到。

經發局指出，廠商一開始多觀望，但原物料上漲及缺工等問題，致延誤進度。

經發局說，目前市有地12家廠商已有11家取得建照，RC建築改為鋼構以縮短工期。位台糖土地的11家廠商，都積極儘快動工興建廠房。

潭子聚興產業園區2019年底動工，容納未登記工廠合法化，總面積14.76公頃，開發經費11.8億元；8.86公頃是產業用地，其餘為公共設施用地。

產業用地分為台糖土地及市府用地，台糖6.57公頃，只租不賣，今年初完成招商，11家廠商擁有地上權20年；市府產業用地2.29公頃，由12家廠商購得。