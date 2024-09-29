快訊

降息金融股必將受惠？ 專家「有分三種」：0050、006208簡單暴力的好選擇

中颱山陀兒暴風圈再擴大 氣象署：逐漸進入巴士海峽

租屋族「電費發票中1千」獎金歸誰？ 內行人曝解答

中部高山農場向日人招手 武陵農場金萱茶糖意外紅了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
武陵農場人員向日本民眾推薦金萱茶糖，甜甜奶香味，頗受歡迎。圖／武陵農場提供
武陵農場人員向日本民眾推薦金萱茶糖，甜甜奶香味，頗受歡迎。圖／武陵農場提供

台中市武陵農場攜手退輔會及清境農場，參加日本大型旅展「Tourism EXPO Japan」，以慢旅為主題，推廣台灣高山農場深度之旅，現場分送農場自製金萱茶糖，意外接受度高，頗為有好評。

武陵農場指出，大部分來台旅遊的日本人足跡都集中在台北、台中、台南及高雄等西部城市，但台灣約有2/3的面積是高山及丘陵，3000公尺以上的高山達200多座，武陵到清境農場走台8線和台14甲線連接，沿途風景優美，並經海拔3275公尺的台灣公路最高點「武嶺」。

武陵、清境農場向日本遊客推薦台灣三高山農場4天3夜小旅行，建議遊客從台中出發前往清境農場住宿，走台14甲線經合歡山，轉台8線往福壽山、武陵農場住宿，最後從宜蘭返台北。

武陵農場的茶葉及金萱茶糖也成高詢問度的產品，日本民眾試吃茶糖之後，對獨特的牛奶香氣情有獨鍾，武陵農場人員趁機推薦烏龍、金萱、武陵長紅茶及茶葉製品都是武陵產地限定產品，歡迎日本遊客前往農場品嘗並選購。

根據2024年1到3月來台旅客統計顯示，日本訪台旅客達34萬8229人次，是海外入境旅客首位。為吸引日本觀光客，武陵農場參加日本最大型旅展，向日本人介紹高山農場特色，包括高山農業、森林步道、動植物特色及農產品等，吸引熱愛自然的日本旅客前來體驗。

日本 武陵農場 清境農場

延伸閱讀

深圳日籍學生遇襲身亡後 校車統一配置保安

#無量空處：日本《咒術迴戰》融合的宗教民俗

正德積極建造環保節能船隊 推動第4季營收與獲利成長

新港鄉長飛驒市推廣特產試吃麻油雞 大受日人歡迎

相關新聞

中部高山農場向日人招手 武陵農場金萱茶糖意外紅了

台中市武陵農場攜手退輔會及清境農場，參加日本大型旅展「Tourism EXPO Japan」，以慢旅為主題，推廣台灣高山...

彰化縣馬拉松嘉年華 今年第一場同濟盃芭樂公益路跑開跑

彰化縣政府舉辦「彰化縣馬拉松嘉年華」今年第一場賽事「同濟盃親子芭樂公益路跑」今天在社頭鄉果菜市場開跑，縣長王惠美表示，今...

女大生遭撞死第8天...盧秀燕：公車一日有八千班不允許零星事故

東海大學林姓女大生在22日與學姐步行經過中區時，遭巨業客運公車撞死，事後家屬還質疑肇事施姓司機是二次事故，再度加油門才輾...

台中公園落水頻傳...市府增設15支電眼 總數達77支防範

台中公園日月湖是知名景點，但過去也經常傳出民眾落水、尋短的意外，24日清晨4時許，有名林姓老翁疑失足跌落日月湖內，高聲呼...

彰化媽祖祈福文化節今聯合遶境 信眾驚呼：大甲媽真的來了

以往只有農曆三月才能見到大甲媽鑾轎駕臨彰化縣，2024彰化縣媽祖祈福文化節的爐主宮廟員林福寧宮「面子夠大」，邀請大甲鎮瀾...

湖埔社大護溪10年有成 彰化戀戀欒樹節湧進5千人

彰化縣一年前獲中央核定補助7.65億元，推動東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，2024東螺溪戀戀欒樹節─地方饗宴嘉年華今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。