中部高山農場向日人招手 武陵農場金萱茶糖意外紅了

台中市武陵農場攜手退輔會及清境農場，參加日本大型旅展「Tourism EXPO Japan」，以慢旅為主題，推廣台灣高山農場深度之旅，現場分送農場自製金萱茶糖，意外接受度高，頗為有好評。

武陵農場指出，大部分來台旅遊的日本人足跡都集中在台北、台中、台南及高雄等西部城市，但台灣約有2/3的面積是高山及丘陵，3000公尺以上的高山達200多座，武陵到清境農場走台8線和台14甲線連接，沿途風景優美，並經海拔3275公尺的台灣公路最高點「武嶺」。

武陵、清境農場向日本遊客推薦台灣三高山農場4天3夜小旅行，建議遊客從台中出發前往清境農場住宿，走台14甲線經合歡山，轉台8線往福壽山、武陵農場住宿，最後從宜蘭返台北。

武陵農場的茶葉及金萱茶糖也成高詢問度的產品，日本民眾試吃茶糖之後，對獨特的牛奶香氣情有獨鍾，武陵農場人員趁機推薦烏龍、金萱、武陵長紅茶及茶葉製品都是武陵產地限定產品，歡迎日本遊客前往農場品嘗並選購。

根據2024年1到3月來台旅客統計顯示，日本訪台旅客達34萬8229人次，是海外入境旅客首位。為吸引日本觀光客，武陵農場參加日本最大型旅展，向日本人介紹高山農場特色，包括高山農業、森林步道、動植物特色及農產品等，吸引熱愛自然的日本旅客前來體驗。