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留賽車燒胎痕遭疑助長飆車 盧秀燕：防飆專案也啟動

中央社／ 台中29日電

台中國際賽車展演昨天結束後，市府保留賽車燒胎痕3天供車迷打卡，民進黨市議員陳俞融今天認為，行人安全才最重要而不是繼續作秀；市長盧秀燕說，活動前就考慮到模仿效應，防飆專案也同時啟動。

Red Bull Showrun Taichung昨天在西屯區市政路封街登場，盧秀燕於展演後與燒胎痕合影，也特別宣布，將留下燒胎痕3天讓大家有機會在這場亞洲唯一賽車展演拍照打卡，留下難忘回憶。

陳俞融對此指出，市民要的是保障行人安全的市府，不是賽車展後繼續作秀不儘速善後的團隊，應儘速復原還給市民乾淨整潔空間；她不明白要車迷與燒胎痕拍照的意義何在，近日才發生公車撞死女大生事故，行人安全才是市府現階段最重要工作，而不是繼續作秀。

盧秀燕今天前往台中火車站前的台灣大道一段與建國路口視察「公車大執法」執行狀況，對於昨天賽車展演活動，被問到留燒胎痕是否會助長飆車時，盧秀燕表示，昨天台中成功舉行亞洲唯一賽車封街展演，很多民眾對城市印象深刻，台中竟有能力舉辦國際型極限運動。

盧秀燕也指出，擔心會有模仿效應，在舉辦活動時有去思考及防患，從昨天就啟動防飆專案，也提前部署，包括警力及義交等人力都有加強，市府各局處週日不休息，包括行人正義、公車大執法及防飆專案等同時進行，也建議民眾如果對昨天活動意有未盡，可以觀看影像，也提醒駕駛人要遵守交通規則，不要因一時疏忽造成遺憾，害人害己。

盧秀燕表示，根據調查顯示，公車交通事故發生原因以未停讓行人、闖紅燈、任意變換車道、超速等態樣最多，台中市1天約8000班公車，絕大多數司機都是兢兢業業在執行疏運任務，這次動員人力、物力進行大執法，目的是保障行人安全，將事故降到最低。

公車 盧秀燕 行人

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