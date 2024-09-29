彰化縣馬拉松嘉年華 今年第一場同濟盃芭樂公益路跑開跑

彰化縣政府舉辦「彰化縣馬拉松嘉年華」今年第一場賽事「同濟盃親子芭樂公益路跑」今天在社頭鄉果菜市場開跑，縣長王惠美表示，今年馬拉松嘉年華共有6場次路跑，希望大家一起用跑步來感受彰化的好風情。

「同濟盃親子芭樂公益路跑」今天在縣長王惠美與彰化縣旭展國際同濟會會長陳米慧、彰化B區第50屆主席黃俊奇、第51屆主席江招治等人主持開跑儀式，賽事分為21公里、10公里與5公里組別，參賽者在跑步過程中還能飽覽社頭鄉八堡圳和員林大排風光。

今年彰化馬拉松嘉年華總共有6場次路跑活動將持續到11月底，王惠美表示，接下來還有10月27日的員林親子路跑、11月3日二水跑水節、11月10日田中馬拉松、11月17日鹿港馬拉松、11月24日的伯立歐公益馬拉松，歡迎全國熱愛跑步的朋友，到彰化來感受在地的熱情。

王惠美表示，社頭鄉織襪產業及芭樂聞名全國，希望能藉由親子公益路跑活動行銷社頭的芭樂及織襪，為了讓所有參賽者品嘗到社頭芭樂，也提供一盒冠軍芭樂讓每位參賽者帶回家，今天彰化田尾鄉也舉辦豚肉節等活動，選手可拿著完賽證明到豚肉節領取限量美食品嚐，並在田尾怡心園挑選喜歡的盆栽植物，還能到員林參與媽祖祈福文化節活動，晚上還有祈福晚會及摸彩活動。

王惠美說，縣府近年已投入2.1億元進行縣立體育館、體育場與槌球場的整修，及投入11.1億元興建和美、鹿港及二林的全民運動館，未來縣府還將規劃溪湖、田中與北斗的全民運動館，逐步完善全縣八大區域運動中心設施，提供更優質的運動休閒環境，朝向「運動大縣」的目標邁進。