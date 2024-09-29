女大生被公車撞死...警：台中14處科技執法抓不讓行人

東海大學林姓女大生在22日被巨業客運公車撞死，台中市警局展開無限期的「行人正義大執法」，台中市警局交通大隊表示，目前全市有41處科技執法路口，有14處已設置取締不停讓行人的執法設備，未來將持續滾動式檢討，評估其他27處科技執法路口設置取締不停讓行人的可能性。

經統計，台中市今年1月至8月的行人事故有1870件、14人死亡（24小時）、1799人受傷。

台中市警局交通大隊指出，台中市現有路口科技執法共有41處，其中有取締車輛不停讓行人共14處，今年年1至8月份取締車輛不停讓行人共57件。

台中市交大表示，22日案發後，將強化相關執法作為，包括從今年9月1日起至12月31日為止的「行人正義大執法」專案勤務，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點，希望藉由加強交通執法的作為，提醒駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。