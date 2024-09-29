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女大生被公車撞死...警：台中14處科技執法抓不讓行人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

東海大學林姓女大生在22日被巨業客運公車撞死，台中市警局展開無限期的「行人正義大執法」，台中市警局交通大隊表示，目前全市有41處科技執法路口，有14處已設置取締不停讓行人的執法設備，未來將持續滾動式檢討，評估其他27處科技執法路口設置取締不停讓行人的可能性。

經統計，台中市今年1月至8月的行人事故有1870件、14人死亡（24小時）、1799人受傷。

台中市警局交通大隊指出，台中市現有路口科技執法共有41處，其中有取締車輛不停讓行人共14處，今年年1至8月份取締車輛不停讓行人共57件。

台中市交大表示，22日案發後，將強化相關執法作為，包括從今年9月1日起至12月31日為止的「行人正義大執法」專案勤務，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點，希望藉由加強交通執法的作為，提醒駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。

交大指出，另還有「公車大執法專案」，目前以透過大數據分析、歸納，台中市公車違規高風險路段共27處，將列為執法重點，針對公車駕駛違規行為（包括：超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等）加強取締，結合民力及科技執法手段，加強轄區公車違規執法，直到台中的行車文化獲得市民認可，確保公車違規行為不再發生。

台中市展開公車大執法專案，針對公車駕駛違規行為，加強取締，確保行人路權。記者陳宏睿／攝影
台中市展開公車大執法專案，針對公車駕駛違規行為，加強取締，確保行人路權。記者陳宏睿／攝影

公車 台中市 行人

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