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山陀兒來襲！玉山全面禁入園 通知125隊山友下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
山陀兒颱風發布海警，玉山國家公園啟動防颱措施，公告全面宣布停止園區登山活動，已通知山區125隊369名山友下山。圖／玉管處提供
山陀兒颱風發布海警，玉山國家公園啟動防颱措施，公告全面宣布停止園區登山活動，已通知山區125隊369名山友下山。圖／玉管處提供

中央氣象署發布山陀兒颱風海上警報，玉山國家公園啟動防颱措施，今公告全面宣布停止園區登山活動，原已核發之入園許可證，依規定失效，並勸阻山友上山，且通知園區內山友下山或就地避難，待颱風警報解除後，另行公告恢復入園日期。

玉山國家公園管理處指出，因中央氣象署發布山陀兒海上颱風警報，依據國家公園法第19條、災害防救法等法令公告，玉山國家公園自9月29日上午8時30分起，全面禁止入園活動，原已核發之入園許可證，依規定失效。

颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發之入園許可證，依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」、「生態保護區管制要點」第8點及「申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項」規定，於該期間失效。

該處也表示，原已核發入園許可證失效，欲再進入時須重新申請；另，已通知入園案件125隊369名山友下山，其中3隊4人已下山，有61隊197人正在下山中，並勸阻48隊141人上山，其餘長程路線計有13隊27人滯留山區安全住宿。

而玉山園區屬高山地區，土石鬆軟，易受颱風降雨影響，常有落石、崩塌危險，主要往返道路可能會被阻斷或崩坍中斷，有計畫登山應隨時評估相關情資，甚至暫時取消行程，颱風警報解除後，視災害復原情形，另行公告恢復入園活動日期。

颱風

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