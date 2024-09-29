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山陀兒颱風來襲 合歡山、奧萬大遊樂區30日起休園3天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為因應颱風來襲，合歡山國家森林遊樂區將於9月30日至10月2日預警性休園3天。圖／林業保育署南投分署提供
為因應颱風來襲，合歡山國家森林遊樂區將於9月30日至10月2日預警性休園3天。圖／林業保育署南投分署提供

颱風山陀兒昨生成，中央氣象署今天上午8時30分發布海上警報，預估今晚至明天清晨發布颱風陸上警報。為因應颱風來襲，合歡山奧萬大國家森林遊樂區將於明天（30日）至10月2日預警性休園，後續視颱風後影響，適時恢復開園。

林業保育署南投分署指出，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，且依據該署預報30日清晨將發布陸警，推估10月1日、2日影響台灣最為顯著，受颱風外圍環流影響，西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。

該署考量其轄管的合歡山、奧萬大森林遊樂區及山區道路等易受颱風豪雨影響，恐有崩坍落石發生，顧及遊客安全，合歡山、奧萬大遊樂區將於9月30日至10月2日進行預警性休園，後續將視山陀兒颱風過後的影響程度，適時恢復開園。

該分署表示，有關合歡山、奧萬大遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。另，能高越嶺國家步道西段及天池山莊，因先前颱風豪雨造成步道中斷，尚在整建修復中，持續暫停開放。

林業署南投分署也提醒，山陀兒颱風持續逼近台灣，恐影響台灣，尤其高山地區風強雨驟，呼籲國人應隨時注意天候動態，颱風前後盡量避免進入山區及從事山域活動，勿再冒險上山，以維護自身安全。

合歡山 奧萬大 颱風

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