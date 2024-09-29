女大生遭撞死第8天...盧秀燕：公車一日有八千班不允許零星事故
東海大學林姓女大生在22日與學姐步行經過中區時，遭巨業客運公車撞死，事後家屬還質疑肇事施姓司機是二次事故，再度加油門才輾死林女，引發議論，台中市長盧秀燕關心行人路權，今早到台中車站路口視察。盧提到，台中市一天就有8000班次的公車，但即使如此，「零星事故仍不允許」，因為零星事故也會造成傷亡，都是家屬的痛，因此會展開交通大執法，針對不禮讓行人三項重大違規進行取締。
市長盧秀燕說，很多市民不知道，台中市一天有8000班的公車行駛，今天視導的中區台灣大道、建國路口，光她視導期間，就不斷有公車駛過，不過即便如此，零星事故仍不允許，因為只要有事故，就會有人命傷亡，每一個傷亡就會造成遺憾，「都是痛」，因此在此段期間，針對數據分析出的三項重大違規行為，包括不禮讓行人、闖紅燈與不依規定駛入來車道，不過她相信，很多司機仍然是兢兢業業認真在輸運乘客的工作，「還是要謝謝他們」。
盧秀燕也說，昨天在西屯區市政路舉辦F1賽車的封街展演活動，但也擔心會有模仿效應，在舉辦活動前就已思考、防範，從昨天開始，展開「防飆專案」，因有可能有極少數的人，看到昨天的封街展演之後，會有想要飆車的想法，為了避免飆車衍生相關意外，同步展開防飆專案。
有現場媒體問到，有公車司機反映，即便是身體不舒服，「邊開車邊吐」的狀況，仍被公司要求上班。盧秀燕說，駕駛負責輸運乘客，難免會生病，當然要休息，不只為了自己的健康，也為了乘客的健康，但若有公車業者，有沒有遵守勞工法令的狀況，希望員工能趕快向相關局處檢舉， 「不要抱怨、直接檢舉」。
台中市警局交通大隊依據全市15個分局通報，全市一共有27個公車易違規肇事路口，將加強不停讓行人等重大違規的取締，而且路口的數量也不斷滾動檢討中，希望避免行人因交通事故受傷、死亡的狀況發生。
台中市在本月22日、27日，接連傳出巨業客運撞死東海大學女大生、華盛頓中學委外校車撞死騎電動車婦人的交通事故，引發外界對於台中市交通安全的疑慮，市長盧秀燕在27日時宣布，市府從25日展開為期3個月的「公車大執法」後，將無限期延續，直至改善。
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