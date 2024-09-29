台中公園落水頻傳...市府增設15支電眼 總數達77支防範

台中公園日月湖是知名景點，但過去也經常傳出民眾落水、尋短的意外，24日清晨4時許，有名林姓老翁疑失足跌落日月湖內，高聲呼救，經晨運市民發現後，與獲報的警方合力將林翁救出，才未發生意外。第二警分局表示，台中估原已增加15支監視器，總數達77支，就是為了加強防範相關意外發生。

第二警分局公園所在24日清晨4時許，接獲民眾報案，林姓老翁（76歲）疑失足跌落日月湖內，當時晨運的陳姓市民發現後報案，值班警員許珈珈、吳定霖迅速趕往現場，與熱心路人合力將老翁從水中救起，並同步通知消防局派員救護。

經查，由於當天氣候不佳，天色昏暗，林翁身穿深色衣物，疑因疏忽而落入湖中，林翁送醫急救時，意識清楚，後續由家屬接手照顧。

二分局表示，為防範類似意外，台中公園已由市政府建設局、文化局及警察局共同聯手，加強監視設備及巡邏機制。近期園內增設了15支監視器，使監視器總數達77支，將畫面介接至派出所監控，此外，公園內每小時由派出所進行定點巡查，並有專案管理人員協助加強巡視，確保民眾安全。

二分局呼籲，台中公園日月湖作為重要的觀光景點，民眾在享受湖景時應注意安全，避免靠近水域邊緣，防範意外落水。同時，若民眾發現親朋好友有心理困擾，可撥打衛福部安心專線1925、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。發現緊急情況時，亦可撥打110報警或前往附近派出所尋求幫助。讓我們共同關懷身邊的人，阻止憾事發生。