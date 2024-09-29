山陀兒逼近 花蓮林管育樂場域、步道下午預警封閉

颱風山陀兒逼近，中央氣象署今天上午8時30分發布海上颱風警報，林業及自然保育署花蓮分署宣布，轄管大農大富平地森林園區等育樂場域及步道今天下午5時預警性封閉。

林保署花蓮分署表示，考量自0403地震後山區土石鬆動，為確保遊客安全，轄管的池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，以及轄內各步道包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，自29日下午5時起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，避免發生危險。

林業及自然保育署花蓮分署籲請民眾隨時關注中央氣象署報導，也提醒颱風期間，減少戶外活動，勿前往山區、步道，以維安全。