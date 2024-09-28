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台中賽車秀角田裕毅「燒胎痕」 明起開放3天讓民眾拍照
2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今中午在台中市政路封街登場，日籍亞洲第一賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀；活動落幕後，台中市長盧秀燕也跟燒胎痕合影，並宣布保留3天，開放民眾早上、下午到場一起合影。
盧秀燕在活動會後表示，地上留下燒胎痕跡，是城市完美、偉大，及光榮的印記，一定會有很多賽車迷想來台中看燒胎的現場和痕跡，她指示運動局、建設局和警察局保留地上「城市印記」3天，讓民眾可以跟燒胎痕合影留念。
台中第六分局指出，警方規畫明天起9月29日至10月1日為期3天，每天早上9至11時，以及下午2點至4點，安排志工、警力在市政路、惠中路人行道，引導及維護拍攝安全，民眾可以把握機會尋找最佳拍攝角度，與燒胎痕合影留念。
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