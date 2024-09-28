彰化媽祖祈福文化節今聯合遶境 信眾驚呼：大甲媽真的來了

以往只有農曆三月才能見到大甲媽鑾轎駕臨彰化縣，2024彰化縣媽祖祈福文化節的爐主宮廟員林福寧宮「面子夠大」，邀請大甲鎮瀾宮參加媽祖祈福文化節的聯合遶境，員林市區很多機構商家獲知15尊媽祖鑾轎將到來，設香案恭迎，祈求平安健康。

社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、溪湖福安宮，今到員林福寧宮集結，彰化縣13間宮廟加上大甲鎮瀾宮、豐原慈興宮，在燃放環保電子起馬炮後，浩浩蕩蕩出發遶境員林市區。

王惠美說，媽祖祈福文化節一連3天，今天是重頭戲，13尊媽祖及兩尊友宮媽祖聯合繞境賜福是非常難得有，彰化縣和員林市一次有15尊媽祖加持，相信今年一定是好年、旺旺年，讓大家都可以過好生活。

媽祖聯合遶境，鑾轎所到之處熱鬧非凡，信眾設香案祈福，員林宏仁醫院董事長陳鴻銘、總院長王斯弘率醫護人員，與大甲鎮瀾宮醫療團在醫院門口設置紅壇由醫療媽接駕會香。總院長王斯弘表示，媽祖的慈悲精神是醫護人員學習的對象，期盼這次聯合遶境活動為民眾帶來更多的健康和平安。

文化局表示，今、明兩天員林福寧宮有搏聖杯即時抽抽樂、「稜轎腳」擲筊求好運、打卡加好友送好禮、拓印神明版畫、社區學校大匯演，另有媽祖廟風華巡禮－集章活動，民眾到縣內13間媽祖宮廟用手機掃描QRcode進行數位集章或索取2024媽祖平安符做紙本集章，集滿5枚以上印章，即可到員林福寧宮兌換媽祖行李束帶。