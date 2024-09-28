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湖埔社大護溪10年有成 彰化戀戀欒樹節湧進5千人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節今年設攤攤位破紀錄，有105攤，相當多元熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節今年設攤攤位破紀錄，有105攤，相當多元熱鬧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一年前獲中央核定補助7.65億元，推動東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，2024東螺溪戀戀欒樹節─地方饗宴嘉年華今在台灣欒樹隧道登場；全國社區大學促進會秘書長楊志彬說，這是湖埔社區大學與地方民眾堅持10年的結果。

湖埔社大各研習班、志工隊和攤商沿著台灣欒樹隧道擺攤，陸續湧進逾5千名遊客。台灣外圍已有山陀兒颱風形成，民眾都感受陣風特別多，有時風勢較強吹落欒樹金黃小花有如花雨，引起眾人驚呼「好美」，有民眾說「明年還要再來」。

縣長王惠美表示，東螺溪為彰化母親河，她和縣府團隊謝謝立委謝衣鳯協助爭取7億多經費改善東螺溪水環境，也謝謝湖埔社大長期關懷與照顧生態環境，她期待東螺溪環境整治完成後能結合溪湖糖廠，連接溪湖到溪州的羊肉爐大道，景點串連，讓蛻變後的東螺溪更加與眾不同。

東螺溪戀戀欒樹節邁入第七年，今年首度由溪湖鎮公所主辦，鎮長何炳樺說，今年主題是美食嘉年華，有105個攤位進駐，鎮公所和湖埔社大準備5千分伴手禮，讓大家「有吃擱有掠」，他感謝縣長王惠美和縣府團隊、溪湖鎮民代表會支持，希望活動一年比一年更好、更熱鬧。

湖埔社大執行長林淑玲說，過去戀戀欒樹節以關懷環境生態為主題，去年核定補助7.65億元改善東螺溪水環境，代表東螺溪獲得翻轉，今年戀戀欒樹節改定調為結合自然美景與溪湖地方特色美食，有甘蔗餅、麻粩等各種傳統小吃，當然保留10項與環保文化相關的闖關遊戲，帶領大家認識東螺溪周邊的生態及文化景點。

全國社大促進會秘書長楊志彬參觀東螺溪戀戀欒樹節，對小吃、湖埔社大學員與志工展示成果及鸚鵡秀讚不絕口；他表示，今天看到的一切是湖埔社大與地方民眾堅持10年的結果，5千人湧進來接觸東螺溪生態與人文，可一起學習並產生改變地方的能量，東螺溪會更好。

彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節結合人文藝術，表演節目精彩。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024東螺溪戀戀欒樹節結合人文藝術，表演節目精彩。記者簡慧珍／攝影

景點 溪湖鎮

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