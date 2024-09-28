國人食米量不到20年前一半 彰化竹塘米食法式排餐找回吃米的人

國人每人食米量平均每年43公斤，不到20年前的一半，彰化縣冠軍米的故鄉竹塘鄉，鄉農會立志「找回吃米的人」，今舉辦米食排餐創意料理愛心餐會，鄉農會把訂餐收入捐出10萬多元給二林喜樂保育院，鼓勵吃米又做公益。

竹塘鄉農會今在竹塘鄉信仰中心慈航宮的廣場，舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人 竹塘米 Bonjour法式米食饗宴」，也邀請農會家政班、鄉內的社區、青農、各鄉鎮農會設攤展售米食與蔬果，和展示綠色照顧及家政班的成果，鄉內國小社團表演歌舞與才藝，場面熱鬧。

縣長王惠美肯定竹塘鄉農會推廣米食，陸續開發米冰棒、米餐包、米乳酪、米排餐等創意料理；她說，竹塘鄉農會再接再厲，與台灣知名餐飲集團合作研發米食排餐，使用西式刀叉來吃米食，民眾訂購150份法式米食餐點，每分1688元，鄉農會每份捐出688元給喜樂保育院，推廣米食兼顧慈善公益。

王惠美又說，南彰化精彩活動接力登場，彰化縣媽祖祈福文化節今、明一連兩晚都有精彩表演，明在田尾怡心園有2024彰化畜產嘉年華的彰化豚肉節，美味彰化健康豬料理等大家品嘗，10月4日到6日埤頭合興宮有傳統藝術演出，錯過可惜。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，竹塘鄉農會持續努力找回吃米的人，不論是從稻米培育、品質管控都不遺餘力，希望能將最好吃的竹塘米呈現給國人享用，這次活動邀請新天地餐飲集團-彰化唯愛庭園主廚以竹塘米做基底，做出美味的法式米食排餐饗宴，希望成為餐飲主流，讓吃米不再只有爌肉飯，藉由多元吃法提高米食消費。

150名民眾響應吃法式米食排餐做愛心，鄉農會贈送大禮包，現場另準備1200分餐盒供大家品嚐，希望以米的時尚化、多元化、方便化、生活化的精神推廣米食，今法式排餐餐會「試水溫」作為日後產量推廣的參考。