聽新聞
0:00 / 0:00
彰化縣長盃卡拉OK賽 巫鴻裕、陳玉堂獲分組冠軍
彰化縣「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」經過四場初賽後，今天在彰化市南郭國小舉辦決賽，社區組由巫鴻裕以「愛如潮水」歌曲、長青組則由陳玉堂以「賣菜義仔」歌曲，分別奪冠，各獲得1萬元獎金。
「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」在社區組及長青組各有20人進入決賽，還有啦啦隊獎。在今天南郭國小會場，現場加油團及各鄉鎮市老人會、社區理事長、總幹事等幹部，無不傾盡全力為自己的支持者爭取最高榮譽，氣氛熱鬧不已，
縣府還請來藝人白雲主持，逗趣的言語，加上台語流行音樂創作男歌手江志豐獻唱，讓現場氣氛達到高潮。
縣長王惠美到場為與賽者加油， 王惠美說，能進入決賽都相當不簡單，唱歌可以讓心情好、更年輕，身體也更好，希望長輩鄉親們能以歌會友，讓身心健康。
比賽時，參賽者都以拿手的歌曲爭取評審青睞，參賽者多是歌唱老手，台風也不錯，台下聽眾掌聲不斷。兩組比賽結果前5名依次可獲得獎金及獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言