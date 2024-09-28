彰化縣長盃卡拉OK賽 巫鴻裕、陳玉堂獲分組冠軍

彰化縣「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」經過四場初賽後，今天在彰化市南郭國小舉辦決賽，社區組由巫鴻裕以「愛如潮水」歌曲、長青組則由陳玉堂以「賣菜義仔」歌曲，分別奪冠，各獲得1萬元獎金。

「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」在社區組及長青組各有20人進入決賽，還有啦啦隊獎。在今天南郭國小會場，現場加油團及各鄉鎮市老人會、社區理事長、總幹事等幹部，無不傾盡全力為自己的支持者爭取最高榮譽，氣氛熱鬧不已，

縣府還請來藝人白雲主持，逗趣的言語，加上台語流行音樂創作男歌手江志豐獻唱，讓現場氣氛達到高潮。

縣長王惠美到場為與賽者加油， 王惠美說，能進入決賽都相當不簡單，唱歌可以讓心情好、更年輕，身體也更好，希望長輩鄉親們能以歌會友，讓身心健康。

比賽時，參賽者都以拿手的歌曲爭取評審青睞，參賽者多是歌唱老手，台風也不錯，台下聽眾掌聲不斷。兩組比賽結果前5名依次可獲得獎金及獎牌。