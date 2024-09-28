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中市23處路口試辦行穿道照明 市府規劃擴大增設

中央社／ 台中28日電

台中市於111年起試辦行人穿越道感應式照明，待綠燈時若感應行人穿越馬路，上方的照明光源即會亮起，已設置23處。市府今天表示，試辦成效良好，針對行人穿越量大的路口將逐步設置。

台中市府今天透過文字稿表示，交通局於民國111年底因南區文心南路與建國北路口，周遭有中山醫學大學及台鐵大慶車站，行人往來眾多，為強化通勤行人、就醫民眾及師生穿越路口安全，除增設放大型行人燈外，首度試辦行人穿越道感應式照明。

中市府說明，行人穿越道感應式照明，待交通號誌綠燈時，感應行人穿越馬路，上方的照明光源即會亮起，輔助汽機車駕駛注意路況，提醒夜間穿越路口的車輛，須注意通過路口的行人，並減速慢行停讓，試辦成效良好。

中市府提到，目前於捷運沿線或行人量較大路口，設置行穿線照明燈，提醒汽、機車禁駛人注意行人，目前已設置23處，後續將持續針對行人穿越量大的路口逐步設置，提升台中市人本友善的交通環境。

另外，有民眾投訴質疑燈光恐影響駕駛視線部分，中市府說明，設置行穿線照明燈，主要設置於行穿線上方，並將燈具角度及亮度納入考量，不影響用路人通行安全。

台中市 行人

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