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全台首度燒胎秀「心癢癢」想模仿？盧秀燕：燒痕保留3天並嚴抓飆車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際賽車展演結束，西屯市政路面留下燒胎痕跡，市府表示，將保留三天。記者趙容萱／攝影
台中國際賽車展演結束，西屯市政路面留下燒胎痕跡，市府表示，將保留三天。記者趙容萱／攝影

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天中午在台中市政路封街登場，由日籍亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。台中市長盧秀燕說，地上留下燒胎痕跡，是城市偉大印記，會保留三天，至於難免有早些人會「心癢癢」想模仿，警方今起在強力取締飆車。

盧秀燕說明，紅牛車隊展演畫下完美句點，地上留下燒胎痕跡，這是城市光榮印記、偉大印記，活動設施全部要連夜拆除，明天起道路恢復現況，不過，她特別指示，街道清洗維持基本清潔，但地上「城市偉大印記」要保留三天，她也拜託警方，一定會有很多賽車迷湧入台中，要來看燒胎的現場和痕跡，會請警方維護安全，避免民眾進入車道。

至於市政路有了首場的賽車展演，是否會變成競速地點？盧秀燕指出，「我們早就想到了」，賽車封街展演行之多年，全世界皆然，主辦單位早就有提醒，難免有早些人會「心癢癢」想模仿，台中市警方今起在重要道路都強力執行「防飆」，她奉勸賽車迷，看影片就好了，不要模仿，台中各大路口都有警方強力取締飆車。

紅牛車隊展演今天中午在台中市政路封街登場，賽車手角田裕毅大展燒胎秀。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中市政路封街登場，賽車手角田裕毅大展燒胎秀。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 賽車手

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