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南投健行節好走好拍好觀光 推減塑不供瓶裝水

中央社／ 南投縣28日電

南投健行節首場活動今天從埔里福興溫泉區往返能高親水公園，沿路風景秀麗，縣府表示，今年推廣好走、好拍、好觀光「三好步道」及不提供塑膠瓶裝水，請自備水壺在會場裝水。

推廣健走及南投特色景點，南投縣政府今天在埔里福興溫泉區舉辦「南投健行節」首場活動，吸引約千人參加。南投縣觀光處長陳志賢說，路線全長約4公里，從福興溫泉遊客中心出發，中途設有補給站，終點能高親水公園，民眾若還有體力可再往上至能高瀑布。

陳志賢說，南投健行節今年特別強調永續發展，現場提供紙箱包裝桶水取代往年瓶裝水，並推廣自備水瓶，減少使用一次性塑膠，參加者還能體驗永續餐具租借服務，支持環保也幫助民眾養成綠色生活習慣，現場也設超過20個文創、青農、在地特色產品攤位市集。

縣府觀光處表示，今年以「三好步道」為主題，邀民眾體驗好好走、好好拍、好觀光，埔里福興步道作為首場活動健行路線，適合各年齡層入門；縣府積極推廣「三好步道」，這些步道平緩好走、風景秀麗，非常適合放慢步調欣賞拍照，同時結合周邊產業與觀光工廠。

觀光處表示，今天健行選在福興溫泉區，讓參加者上午健行、下午享受溫泉，園區還規劃兒童遊戲場、溫泉泡腳池、自行車驛站，免費供借自行車，讓民眾健行後可繼續探索福興溫泉區自然與文化魅力；下一場健行10月5日在信義鄉雙龍七彩吊橋園區登場。

南投縣 埔里 溫泉

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